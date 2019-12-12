北港庶民列車大會　韓國瑜 ：當選總統，一定重啟核四

▲韓國瑜在雲林北港庶民列車會場喊出，儘管知道有些人會反對重啟，但只要人民同意、安全無虞 ，他一定會重啟核四。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨總統候選人韓國瑜12日到雲林縣北港鎮參加庶民列車開講，韓國瑜說，只要台灣人民同意且安全無虞的狀況下，當選總統一定會重啟核四；去年公民投票，全台人民同意以核養綠，因此他未來若當總統的話，關於能源政策，只要台灣人民同意，安全沒有問題，一定會重啟核四。

韓國瑜表示，18年前回到雲林，當時雲林、南投等縣市的山上，空氣吸起來是甜的，但現在包括台中、南投、苗栗、彰化、雲林，天空永遠是灰色霧濛濛的，因為燒太多煤炭，更說，現在政府要花兩兆子孫的錢蓋風力發電，以後若重新啟動核四，緩衝期間用綠能價錢也越來越便宜，空氣也會越來越乾淨，他絕對反對無窮無盡燒煤炭。

韓國瑜說，未來幾年每個家庭都要多付60萬元電費，現在政府對於風力發電綠能投資不可思議，現在一度電2.8塊，以後一度電5元，物價越來越高、消費越來越貴，他支持以核養綠，因為知道人民身體受不了、口袋也受不了，儘管知道有些人會反對重啟，但只要人民同意、安全無虞 ，他一定會重啟核四。

▲韓國瑜在雲林北港庶民列車會場喊出，儘管知道有些人會反對重啟，但只要人民同意、安全無虞 ，他一定會重啟核四。（圖／記者蔡佩旻攝）

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