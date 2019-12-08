快訊／推女警惹議　韓國瑜：陳宜民應為不當行為公開道歉

記者羅婉庭／新北報導

國民黨立委日前在外交部抗議，過程中立委陳宜民動手拍掉保六女警帽子，甚至出手推擠，事後他雖然出面道歉，稱當時不知女警身分。對此，國民黨總統候人韓國瑜8日表示，陳宜民應該公開道歉。

▲韓國瑜出席原住民後援會暨全國黨代表後援會，會後聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

針對陳宜民推女警引起罵聲，韓國瑜表示，這件事情分兩個部分：第一、立委去外交部強烈抗議網軍霸凌導致優秀的外交官自殺事件。第二、當天節外生枝的，發生了陳宜民的狀況，他是學養俱佳，也是高醫大學的副校長，陳宜民應該有充分的勇氣對警察執勤時的不當行為，公開道歉。

至於Ptt站方10月移除一批與「卡神」楊蕙如及其使用之「idcc」有所關聯的帳號，網友發現行政院前院長游錫堃曾用的帳號也在這份移除名單中。對此，韓國瑜表示，針對整起網軍事件，「卡神」楊蕙如跟民進黨高層有金流往來是值得注意的；第二，楊蕙如應勇敢的出來做污點證人，人民覺得對這個事件感到疑點重重，為何民進黨急著切割。最後，楊蕙如的人身安全是否有無疑慮，外界也應該關注。

他也質疑，民進黨用納稅人的錢養網軍，誰養楊蕙如？再次呼籲楊蕙如出面做污點證人，年輕人犯錯還有機會學習。

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