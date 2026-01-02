家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（2日）相隔一年多，再次參與立法院黨團大會，會後也和黨團立委一起出席記者會。談到近期政壇亂局，柯直言，台灣所有的問題只在賴清德一念之間，就結束了；他也提到，最近有一次國民黨團總召傅崐萁來看他，「他用嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？我就覺得很尷尬」。

▲民眾黨立法院黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會 ，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）



柯文哲說，今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間，就結束了；他提到，昨天有看黃國昌受訪說的，「賴清德先搞大罷免，現在怪人家搞彈劾？」他也分享，最近有一次國民黨團總召傅崐萁來看他，「他用嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？我就覺得很尷尬」。

柯文哲說，想想看，大罷免民進黨到花蓮怎麼打傅崐萁？打成這個樣子，現在期望傅崐萁笑容可掬，然後跟民進黨完全合作？這就是問題。

「所以最有權力的人應該負起最大責任。」柯文哲說，今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？

柯文哲還爆料，現在他家最反對民進黨的不是他，是陳佩琪，「恨得牙癢癢，我說算了，我們當醫生當30年不要老是恨人家，她就很生氣」。所以還是那句話，今天台灣的問題只有一樣，在賴清德一念之間。