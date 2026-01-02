柯文哲為代理孕母修法拜會藍黨團　直言：竟搞了2年「火燒屁股了」

▲柯文哲拜會國民黨團 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前黨主席柯文哲為協助白委陳昭姿推動代理孕母相關法案，今（2日）赴立法院與藍綠黨團。柯文哲在致詞時表示，這條法案是他當時對陳昭姿的承諾，以為沒有什麼困難，竟然搞了2年，已經火燒屁股了，今天特別來拜託大家。

柯文哲今與民眾黨團總召黃國昌、黨團成員赴國民黨團拜會。黨團總召傅崐萁致詞時表示，雖然柯文哲受到非常偏頗的司法追殺，但這段期間，國民黨及民眾黨為台灣貢獻的腳步從來沒有停止，在柯文哲的指導之下，黃國昌的帶領下，藍白密切合作，一起發揮監督力量。

傅崐萁也提到，相信2026今年選舉，一定會獲得最大的勝利，再來就是2028光復台灣，讓大家回到中華民國的懷抱，結束清德宗元年，讓他退位，讓民主正常發展。

黃國昌提到，感謝國民黨團熱情的迎接他們，過去這兩年的時間大家並肩作戰，一起在立法院打了很多戰，可以跟國人說，執政黨擺爛的時候，在野黨負責撐起這個國家。人工生殖法是民眾黨非常重視的法案，他們誠懇地跟傅崐萁及黨團做溝通，雖然彼此的版本、看法有些不一樣，但如果可以有最大公約數，民眾黨不會固及己見，再次誠懇拜託大家，儘速完成法案。

柯文哲說明，之前陳昭姿要推這個法案的時候，他認為沒有意識形態，應該沒有什麼困難，「但因為本人去坐牢一年」，這也是他對陳昭姿的承諾，沒想到竟然搞了兩年，已經火燒屁股了，今天特別來拜託大家。

傅崐萁問是否有什麼新年心願？柯文哲笑說，「心從善念、盡力而為」，他每天被修理被打很難心從善念，現在家裡最反對民進黨的是陳佩琪，他還安慰他說不要這樣，鼓勵去上班、分散注意力，她每天寫臉書讓他很頭痛，快去上班，需要好好賺錢。

