涉推女警下樓遭函送！陳宜民「致上萬分歉意」：但她沒有表明身分…





▲國民黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、市議員李明賢召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書影片）

記者袁茵／台北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中，卻傳出立委陳宜民在樓梯上把一名女警往下推，以及國民黨團總召曾銘宗、立委林德福把外交部官員架起來等爭議。對此，曾銘宗、陳宜民7日舉辦記者會解釋當天的情況。

國民黨團7日召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會，曾銘宗表示，國民黨團6日上午8點正式通知外交部要拜訪吳釗燮，10點半9位立委到達時，外交部竟然布署超過500位警力對付立委，戒嚴時期尚且不可能如此，簡直是東廠再現，不讓監督外交部的立委進入，也未派任何官員及代表接待溝通。

▲國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

曾銘宗說，他們要進入時受到阻撓，駐衛警粗暴推擠，造成立委陳玉珍、立委林奕華送醫急救，顯示蔡政府的傲慢、囂張，視立法委員如無物，試問哪個民主國家會動用警力粗暴對待立委，如此嚴重踐踏立法權，他們對蔡政府提出最強烈的譴責。

曾銘宗提到，關於外交部發言人及民進黨發言人指稱，他和林德福對外交部官員粗暴動粗一事，「我們要還原真象，當時只是要求他提出證件證明身分，並未粗暴架身體，外交部及部分媒體惡意設計栽贜，企圖轉移焦點，對此我們保留法律追訴權！」

最後，曾銘宗說，楊蕙如操作網軍害死前大阪辦事處長蘇啓誠，並經檢調單位起訴認證在案，呼籲謝長廷、徐國勇，謝系人馬不要連線操作，不要轉移焦點，有關蘇啓誠事件，人命關天，「謝長廷、吳釗燮下台！蔡英文道歉！」

▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）

而陳宜民也在7日凌晨於臉書上澄清，當時見到現場有一位穿著便服、頭戴書寫紐西蘭（New Zealand）便帽的不明人士持手機拍攝，由於近月以來，國民黨參選人員均反應遭不明人士跟監，因此他便立即上前去詢問了解。

陳宜民說，他問對方是哪一個單位？是否可以看一下證件？但該位女性完全不發一語，也並未出示識別證，因此他要求對方離開、不要拍攝，過程中不小心拍掉了帽子，因為對方都不説話，只是站在那邊，所以就拍對方肩膀，請求離開。「過程確實有推擠與情緒，在此對她致上萬分的歉意。」

陳宜民提到，他也希望該名女性與旁邊持錄影機的制服員警，將錄影的片段公佈，釐清到底對方有無表明身份，將真相攤在陽光下。「執政黨不需要為了轉移楊蕙如案的焦點，來攻擊一位兩個月內即將卸任的立法委員，返回民間以後，我與一般人民一樣，都享有不需要被任何人跟監、無故蒐證的自由。」