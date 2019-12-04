　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊蕙如案疑點重重　吳敦義中常會裁示：動員全黨協助追查相關事證！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨主席吳敦義出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」楊蕙如，終讓司法還以生命捍衛名譽的大阪辦事處處長蘇啓誠公道。對此，國民黨4日召開中常會，黨主席吳敦義裁示，全力動員人力與資源，協助追查相關事證，要求檢調加速且公正調查，務必在大選前給國人清楚說明。

國民黨中常會通過姚江臨等多位中常委連署提案，針對已故前外交官蘇啟誠被楊蕙如等人建構的網路霸凌一案，建請檢調應加速偵查，並要求相關當事人，包括駐日代表謝長廷、外交部、國家通訊傳播委員會、中華電信及民進黨等，都應給國人清楚的交待。

提案說明指出，蘇啟誠自殺身亡，檢調查出幕後指使者楊蕙如以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章，在網路上帶風向，台北地檢署於12月2日以侮辱公署罪起訴楊蕙如等人。另查出楊蕙如所領導的網軍，長期以來以「假新聞」、「假消息」、「帶風向」等手段操作輿論。

根據監察院調查報告中指出，楊某使用網路IP帳號居然包括我駐日東京及政府機關網址，因時間性與地域性與政府機關高度聯結，監察院因權責有限無法調查。

提案中也質疑，楊蕙如的委任律師陳偉仁，在法務部政次蔡碧仲北上擔任政次後，即接手其事務所業務。同案起訴的下線蔡福明，委任律師陳澤嘉，目前同時協助立委陳明文處理高鐵遺失300萬現金案，兩位律師都是英系陳明文人馬，讓人高度質疑民進黨中央及英系在其中扮演的角色？

提案指出，本案引發社會高度關注，因事涉政府多個部門，檢調應立即展開調查，清查還有誰是共犯，幕後金主是誰？但上至蔡英文總統，下至外交部、民進黨、NCC、中華電信等及駐日代表謝長廷本人，都避重就輕企圖撇清責任或神隱消失。國民黨應盡在野黨監督政府的職責，全力協助追查相關當事人的事證，早日還蘇啟誠公道。

其他人也看了這些...

楊蕙如同框照曝光　徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面
網軍護航謝長廷　韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛
林飛帆自稱遭卡神霸凌　孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

更多熱門新聞...

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市體育局2年1010萬　交通部觀光局也給了650萬
民進黨切割楊蕙如　柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關
網軍IP位置來自立法院　矛頭指向民進黨立委辦公室

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／北市南港區墜樓意外！工人「5樓裝冷氣墜下」搶救中
網傳「泰簽取消財力證明」　外交部澄清：沒有任何更動
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營全面逃避、快速切割楊蕙如　朱立倫：闇黑力量是民主之恥！

「卡神」楊蕙如遭起底　朱立倫：僅是綠營網路抹黑的冰山一角

宋楚瑜「國民黨派朱立倫我會出來嗎！」 朱：可是....上一屆我也選啊

影／7年級生操刀！韓國瑜競選歌曲「耀眼新藍天」MV有洋蔥

影／「不投韓？蔡英文連任電費會高漲」 馬英九：不要跟自己開玩笑

影／謝龍介參選黨主席開戰吳敦義　馬英九：現在言之過早

國民黨要求謝長廷為「卡神」下台　前大使介文汲：司法要還蘇啓誠清白！

黃國昌緊咬砂石案　李佳芬「韓國瑜後援會」首在台北露面！

「楊蕙如間接導致蘇啟誠之死」葉元之：看見一隻蟑螂後面就有百隻！

追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

快訊／謝長廷認與楊蕙如「一般朋友關係」　一年見不到1、2次

蘇啓誠案總統、長官皆噤聲　宋楚瑜：難怪政治向下沉淪

不見跨海抗議蘇啓誠案　謝長廷：外交不是市議員監督對象

轟民進黨對不起原住民　宋楚瑜：推動原住民不在籍投票

快訊／李登輝最核心「兩岸密使」曾永賢過世　享耆壽97歲

ET民調／7成9民眾認為無法靠政府年金過老年生活　63.1％不滿蔡英文長照政策

快訊／網傳「泰簽取消財力證明」　外交部：目前沒有任何更動

時力公布2020金融正義政策　盼打破「金融幫」除弊興利

楊蕙如案疑點重重　吳敦義中常會裁示：動員全黨協助追查相關事證！

追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

想出奇制「腎」擁精彩人生　「泡水高貧倦」5字口訣

好友驟逝暴怒連譙4粗口！　吳建豪「靈堂久待1小時」告別高以翔

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

史上第2慘！　暴龍羅瑞單場三分球11投全落空

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！　媽媽暖求大家出力：讓他放心去天堂

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

快訊／謝長廷認與楊蕙如「一般朋友關係」　一年見不到1、2次

巨型陸龜動作慢卻是優等生　科學家訓練顏色辨認..10年後牠都記得

賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

政治熱門新聞

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

快訊／網軍IP來源是綠委辦公室！

砂石案被質疑　李佳芬弟喊冤

卜睿哲：若蔡連任，中國繼續「剛剛好」手法

韓國瑜岳父飆罵文弱公務員　吳約西冒死阻違法抽砂

「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務高達1億

瓦解韓國瑜庶民牌　綠營石內卜出狠招

韓國瑜回防魚群跳出水　高雄市府說話了

民進黨切割楊蕙如　她PO照洩底

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

黃國昌質問韓國瑜：這些大洞回填了什麼？

快訊／卓榮泰：「卡神」楊蕙如是民進黨員

443字嗆韓提告　台灣基進：可恥

更多熱門

相關新聞

「卡神」楊蕙如背後的黑暗力量？

「卡神」楊蕙如背後的黑暗力量？

去年關西機場之亂，釀成一名優秀外交官之死，背後暗黑力量透過網軍操作帶風向，無疑是間接殺人兇手，也因而筆者與新北議員葉元之去年9月提告後，經北市刑大、檢調一年來鍥而不捨接力偵辦，終於起訴「卡神」楊蕙如等人。

邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

【卡神養網軍】殺死蘇啟誠的元兇是誰？

【卡神養網軍】殺死蘇啟誠的元兇是誰？

綠營快速切割楊蕙如　朱立倫：闇黑力量是民主之恥

綠營快速切割楊蕙如　朱立倫：闇黑力量是民主之恥

游淑慧：柯文哲對楊蕙如一案多撈非常憤怒！

游淑慧：柯文哲對楊蕙如一案多撈非常憤怒！

關鍵字：

卡神楊蕙如蘇啓誠謝長廷吳敦義

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

泰簽政策急轉彎取消財力證明

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面