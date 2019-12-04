楊蕙如案疑點重重　吳敦義中常會裁示：動員全黨協助追查相關事證！

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」楊蕙如，終讓司法還以生命捍衛名譽的大阪辦事處處長蘇啓誠公道。對此，國民黨4日召開中常會，黨主席吳敦義裁示，全力動員人力與資源，協助追查相關事證，要求檢調加速且公正調查，務必在大選前給國人清楚說明。

國民黨中常會通過姚江臨等多位中常委連署提案，針對已故前外交官蘇啟誠被楊蕙如等人建構的網路霸凌一案，建請檢調應加速偵查，並要求相關當事人，包括駐日代表謝長廷、外交部、國家通訊傳播委員會、中華電信及民進黨等，都應給國人清楚的交待。

提案說明指出，蘇啟誠自殺身亡，檢調查出幕後指使者楊蕙如以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章，在網路上帶風向，台北地檢署於12月2日以侮辱公署罪起訴楊蕙如等人。另查出楊蕙如所領導的網軍，長期以來以「假新聞」、「假消息」、「帶風向」等手段操作輿論。

根據監察院調查報告中指出，楊某使用網路IP帳號居然包括我駐日東京及政府機關網址，因時間性與地域性與政府機關高度聯結，監察院因權責有限無法調查。

提案中也質疑，楊蕙如的委任律師陳偉仁，在法務部政次蔡碧仲北上擔任政次後，即接手其事務所業務。同案起訴的下線蔡福明，委任律師陳澤嘉，目前同時協助立委陳明文處理高鐵遺失300萬現金案，兩位律師都是英系陳明文人馬，讓人高度質疑民進黨中央及英系在其中扮演的角色？

提案指出，本案引發社會高度關注，因事涉政府多個部門，檢調應立即展開調查，清查還有誰是共犯，幕後金主是誰？但上至蔡英文總統，下至外交部、民進黨、NCC、中華電信等及駐日代表謝長廷本人，都避重就輕企圖撇清責任或神隱消失。國民黨應盡在野黨監督政府的職責，全力協助追查相關當事人的事證，早日還蘇啟誠公道。

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