沒鳴笛左轉險撞轎車！還拿「帝王條款」教訓民眾　白目警被調職

記者陸運陞／新北報導

新北市中和分局交通隊一名警員，日前騎乘大型公務重機處理交通事故途中，行經安平、宜安路口時，在未鳴笛的情況，未禮讓對向車左轉，對向白色休旅車駕駛，認為警員未禮讓直行車，朝警員鳴按喇叭，警員示意靠邊停車，隨即詢問駕駛，反被質疑未禮讓直行車，竟嗆對方「直行車不是帝王條款」，氣炸的駕駛將過程影片貼上網路，並向中和分局督察組檢舉。

▲許姓警員未禮讓直行車，休旅車駕駛對其鳴按喇叭。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，服務於新北市中和分局交通隊，安平小隊許姓警員現年39歲，本週一（12月29日）下午3時許，接獲指令前往處理大勇街29巷交通事故，途中騎乘大型重機，行經安平路左轉宜安路時，未禮讓對向直行往永和的方向的白色休旅車車，引起對方駕駛不滿，隨即對警員鳴按喇叭。

▲許姓警員與民眾理論時，怒嗆非帝王條款民眾憤而提出檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

許員遭鳴按喇叭，以為民眾需要協助，隨即靠邊示意停車並上前詢問，結果反遭對方質疑違規，雙方爆發激烈爭執，許員還怒嗆「直行車非帝王條款」，駕駛憤而向警局檢舉。

中和分局調查後，認定許員雖近期家中事故，影響工作心情，但確實違規在先又情緒控管不佳，目前已調離原轄區，後續經調查予以行政處分。