曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

記者崔至雲／台北報導

資深藝人曹西平日前在家中猝逝，享壽66歲，由於多年來與家中四位親兄弟決裂，生前曾說要預立遺囑，表明名下財產與積蓄將全數留給乾兒子。不過，《民法》上手足仍可主張「特留分」。對此，國民黨立委吳宗憲表示，他堅持要推動廢除「兄弟姊妹特留分」，因為遺產應該留給真正愛你、照顧你的人。

吳宗憲指出，這幾天看到資深藝人曹西平驟逝的消息，除了不捨，更讓人心痛的是，他生前最掛心的遺憾「我的遺產，絕對不給姓曹的人碰！」曹西平生前最大的願望，是把積蓄全留給真正照顧他、陪伴他走到人生最後的乾兒子Jeremy，而不是那些早已不相往來的兄弟。但在現行法律下，這份卑微的心願可能無法完全實現。

吳宗憲指出，即使曹西平立了遺囑，久未聯絡的手足依然可以跳出來主張「特留分」，強制分走一部分遺產。這就是為什麼他堅持要推動廢除「兄弟姊妹特留分」—因為遺產應該留給真正愛你、照顧你的人，而不是只有血緣卻沒有感情的人。

吳宗憲解釋什麼是「特留分」，為什麼會成為「遺願的殺手」？他指出，特留分就是 「法律強制不管你遺囑怎麼寫，一定要分給家人的最低比例」。在現行《民法》下，像曹西平這樣單身（無配偶子女）、父母已過世的人，「兄弟姊妹」 就會成為法定繼承人(第三順位)。 即便曹立了遺囑說「全給乾兒子」，法律卻規定不行！你的兄弟姊妹有「特留分」，他們可以強制分走1/3的遺產。

吳宗憲說，這就是最荒謬的地方，真正照顧你、陪伴你的人（乾兒子），可能拿不到全部。幾十年沒聯絡、甚至讓你傷透心的人（疏離手足），卻能靠著「血緣」坐享其成。他也再次強調，修法「不是」剝奪繼承權，他的修法提案，只是拿掉強制分配「特留分」，並沒有拿掉兄弟姊妹的「繼承資格」。

吳宗憲舉了兩個情境，首先沒立遺囑，兄弟姊妹照樣是繼承人。吳宗憲說，如果沒有子女父母，財產一樣由兄弟姊妹繼承，一毛錢都不會少。其次有立遺囑（像曹西平這樣）如果當事人已經寫下遺囑，明確說要給照顧他的乾兒子或其他人，那法律就該百分百尊重！兄弟姊妹不能再跳出來討「特留分」。

吳宗憲強調，他們推動修法，不是要消滅親情，而是要保護真正的親情。讓每一份遺囑，都能完整代表逝者的心意；讓每一份照顧與陪伴，都能得到應有的尊重。

