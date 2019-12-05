快訊／「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」韓國瑜承諾：絕不會恢復徵兵制！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日出席「青聽我們說」2020總統大選青年論壇，現場青年提問，當兵對於年輕人的生涯規劃有很大的影響，針對未來是否恢復徵兵制，韓國瑜回應，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，他若當選總統絕對不會恢復徵兵制，這是毋庸置疑的，也會要求國防部做「10年戰力評估」，解決缺兵問題。

韓國瑜也提出台灣面臨的問題，指出在他年輕時，台灣一年生下的孩子大概45萬左右，但是現在因為少子化嚴重，兵源不足的問題也是無法逃避事實。他若當上總統，將要求國防部做「10年戰力評估」，評估報告包括，一、會遇到什麼戰爭？二、遇到的軍事威脅巨大？三、財政？四、如何訓練有限兵力滿足國防需要？但是，這項計畫還是必須送立法院經過審議、檢核。

韓國瑜說，蔡英文實施募兵制後並不順利，報名的竟然只有9位，表示誘因與動機不夠，他說，未來一定要調高軍人待遇，但是「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，總統有責任引領國人避開戰爭，負責任的總統是要帶年輕人進職場，而不是戰場，兵者國家大事。未來要四年徵兵、募兵制並重，訓練成果、武器都會在漢光演習時驗收，台灣同時面臨少子化、高齡化，如何補足國防缺兵，是很重要的議題。

▲總統候選人韓國瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者周宸亘攝）