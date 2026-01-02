因應少子化警鐘　台中醫院打造兒少健康「最強後盾」

▲醫療團隊期盼以實際行動，為少子化社會撐起更友善的生養環境。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

迎接2026年，在台灣新生兒人數屢創新低的背景下，台中醫院去年獲國民健康署「青少年友善認證醫院」，今年進一步整合跨科醫療、心理諮商與托嬰照顧，從孕前到成長期提供完整支持，盼成為年輕家庭「敢生、敢養」的堅實後盾，也為公共衛生體系補上關鍵的一塊拼圖。

根據內政部於去年12月公布的統計資料，台灣2025年11月新生兒出生數僅7,946人，創下歷史新低，1至11月累計出生人數為9萬8,785人，與2024年全年13.4萬名新生兒相比，呈現明顯下滑趨勢，全年出生數恐跌破11萬人。數字背後，不只是人口結構的警訊，也反映年輕家庭在生育、養育與支持系統上的壓力。

台中醫院院長黃元德指出，醫院除提供周全的婦幼醫療照顧，也主動整合家醫科、婦產科、小兒科、中醫科、精神科與臨床心理中心等超過10名醫師與心理師，成立兒童青少年跨科服務團隊，並設置醫院附設托嬰中心與父母育兒諮商平台，協助家長面對孕前規劃、產後調適與育兒壓力，希望讓照顧不再只是個人責任，而是整個醫療體系的共同承擔。

今年，團隊更首度結合臨床心理師與兒科醫師，推出「親子諮商」服務，讓父母與孩子在同一空間中，學習溝通、理解情緒，也及早處理成長過程中的心理困擾。黃元德說，許多家長不是不願意生，而是擔心無力承擔後續的照顧與教養，醫院能做的，就是在最需要的時候接住他們。

台中醫院前院長、現任家醫科顧問醫師李孟智回憶，當年推動兒童肥胖控制計畫時，深刻感受到單一科別難以應對複雜的兒童青少年健康問題，於是集結精神科、婦產科、小兒科、家醫科與臨床心理師，成立部立醫院首創的跨科兒童青少年醫療團隊，為後續的諮商與整合照護奠定基礎。近年再加入兒童中醫與心理諮商平台，逐步形塑以家庭為核心的照護模式。

這團隊不僅在院內服務，也走進校園與社區，曾前往忠孝國小、台中女中與中興大學巡診，並與勵馨基金會合作，關注兒童青少年肥胖、電子菸、未婚懷孕等議題；同時攜手李氏慈愛青少年醫學教育基金會，捐書設置院內小書房，並提供24歲以下經濟弱勢學生醫療補助，讓醫療資源延伸至生活現場。

李孟智指出，衛福部政務次長林靜儀近日強調，兒少與青少年健康攸關「健康台灣」的未來，相關支持組織已送立法院審議；國健署也正規劃以「全人生命期」為核心的健康照顧政策，補足青少年階段的服務缺口，盼透過醫院率先實踐，帶動更多醫療機構投入友善兒童與青少年照顧，讓醫療不只是治病，更成為家庭願意迎接新生命的重要力量。

▲台中醫院整合兒科、心理師與多科醫師，成立兒童青少年跨科服務團隊，提供從醫療到諮商的一站式照顧。（圖／記者游瓊華翻攝）