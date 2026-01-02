悠遊付乘車碼「一鍵登入」看這裡！祭轉乘優惠　首搭送50%回饋金

▲悠遊付乘車碼正式登場，自1月3日起，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，掃描QR Code即可輕鬆搭乘。（圖／悠遊卡公司提供，下同）

記者郭運興／台北報導

雙北通勤族注意！悠遊卡公司今（2日）宣布，「悠遊付乘車碼」明（3日）起正式登場，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，不論iPhone或Android，掃描QR Code即可輕鬆搭乘，於手機桌面快速設定「乘車碼」後，更可一鍵登入，快速乘車。為慶祝服務上線，推出回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50%回饋金。

悠遊付會員搶先享 嗶乘車碼賺轉乘回饋金

悠遊卡公司表示，悠遊付會員搶先享有乘車碼轉乘優惠，使用悠遊付乘車碼於雙北捷運與公車轉乘，搭車時先以全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入悠遊付錢包。公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內、公車轉幹線公車80分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋。回饋活動預計於第一季推出，搭車更便利還能賺回饋金。

悠遊付乘車碼多重送 首搭50%回饋+3次解鎖再領50元券

悠遊卡公司表示，為歡慶悠遊付乘車碼上線，悠遊卡公司推出首搭回饋活動，自115年1月3日至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價50%現金回饋，每戶限一次，回饋上限33元，限量10萬名。

悠遊卡公司指出，另外，任務解鎖再加碼！1月3日至1月9日期間，會員使用乘車碼滿3次，就加送50元現金回饋券一份，限量1萬份，送完為止。乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，搭乘台北捷運亦可同享北捷常客優惠，多重回饋一次滿足。

一鍵進入「悠遊付乘車碼」 搭車最快速

悠遊卡公司指出，想要快速通關閘門的悠遊付會員，請先設定手機桌面乘車碼，可加快通行速度！持iPhone手機的民眾，請先長按手機桌面，點選左上角的「編輯」，點選「加入小工具」後，搜尋「Easy Wallet」，點選「乘車碼」，按下加入小工具，即可完成設定。

悠遊卡公司指出，若您使用的是Android手機，請長按悠遊付App圖示，點選「Widget」，即可一鍵進入悠遊付乘車碼，輕鬆搭車快速通關！

悠遊卡公司提醒，另外，使用「悠遊付乘車碼」時，請將乘車碼靠近驗票機或閘門約5～10公分的距離最容易感應，當驗票機或閘門顯示「掃碼成功」時，就表示扣款完成。



悠遊卡公司強調，透過實體悠遊卡與悠遊付雙軌服務，提供民眾完整且便利的乘車支付選擇，無論使用實體卡或行動支付，都能快速通行，悠遊卡公司長期深耕交通與生活支付場域，結合悠遊付多元應用，已成為民眾熟悉且信賴的支付服務，未來也將持續導入創新科技，提供更智慧便利的支付體驗。

▼自1月3日起，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，掃描QR Code即可輕鬆搭乘。（圖／悠遊卡公司提供，點圖放大）