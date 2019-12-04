「卡神」楊蕙如具民進黨籍　張善政：外交官之死她這輩子要負道德責任

▲張善政台中出席簽書會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北地檢署正式以侮辱公署罪起訴「卡神」楊蕙如，挖出民進黨金錢養網軍、帶風向的事實，終讓司法還以生命捍衛名譽的大阪辦事處處長蘇啓誠公道。對此，國民黨副總統候選人張善政4日表示，楊蕙如這輩子要背負道德責任，因為一個外交官的死亡跟她有關。

張善政受訪時坦言，楊蕙如曾接觸過韓營，但韓營根本沒有能力支付費用，加上她和綠營關係，大家也很清楚特別是和謝長廷之間的關係，且楊蕙如過去風評不是狠好，對科技沒有人文素養，早晚會惹禍！

張善政表示，如果網軍是用來保衛國家網路安全，不要讓國內網路被對岸網軍入侵，這是非常好的，但若把網軍作為打擊國內政敵、剷除異己的抹黑工具、散播假消息，這就是走火入魔。

張善政下午舉辦「做事的人」新書發表會，會中提及自己長期投身於科技產業，更曾幫忙打擊對岸網軍，但他強調，了解科技也要能善用科技，不希望下一輩科技很熟，但惹出「卡神」楊蕙如案，科技教育、人文素養更加重要，要注意不要讓孩子把科技用偏了，很重要，國民黨的國政政策，規模最大就是教育政策組。

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