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藍委籲吳斯懷退不分區　吳敦義護航：他是以身護衛國家的將領！

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▲韓國瑜客家後援會、大陸各省市同鄉後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜、吳敦義出席客家後援會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於黨籍區域立委表態希望不分區立委候選人吳斯懷退出一事，國民黨主席吳敦義8日上午表示，一個從年輕就愛國家、愛社會，以身護衛國家的將領，就是去參加孫中山誕辰150週年紀念活動，雖然是中國大陸舉辦，也有很多退除役官兵參加，不應該去責備吳斯懷。

吳敦義強調，不分區立委名單是經過提名審查小組、中常會兩次會議以及全體中央委員會議，正式投票產生的名單，不是隨便可以拔掉的，是經過一個很完整的過程。

另外，針對外交部阻擋黨籍立委進入，吳敦義表示，立法委員要到外交部，外交部沒有理由不開門、不接待，但外交部把門關起來，所以過程中導致立委受傷，還有警察帽子被碰到。

吳敦義認為，外交部處置並不恰當，應該要檢討；因為國會議員本來就可以進行國事的關心、質詢與請教，了解狀況也是需要的。

吳敦義表示，外交部不應該拒絕國會議員於門外，立委們是要了解清楚大阪辦事處蘇處長輕生的原因，以及「卡神」楊蕙如的問題。

吳敦義上午出席「國政啟航‧台灣起飛2020總統、副總統暨立委選舉全國客家挺韓後援會造勢暨授旗大會」，與總統候選人韓國瑜共同向客家鄉親請託，總統票投給韓國瑜，國民黨提名新北市12位立委候選人以及要分配34席不分區立委的政黨票，也請大家全力支持。

全國客家挺韓後援會造勢暨授旗大會上，包括前主席吳伯雄、副主席兼秘書長曾永權、世界客屬總會理事長范成連、名譽理事長邱鏡淳、前理事長劉盛良、前台北縣長周錫瑋以及各縣市客屬總會重要幹部皆出席力挺。現場國旗揮舞，凍蒜聲不斷，充分展現出客家鄉親全力支持韓國瑜、國民黨立委候選人的熱情與決心。

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