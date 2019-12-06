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真相還原！藍委動手推女警卻喊掛彩　曾銘宗動粗外交官瞎喊「國安局派來的？」

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▲陳宜民動手推女警。（圖／讀者提供）

▲陳宜民動手推女警。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來，重複瞎問「說！你是不是國安局派來的？」

網軍案持續延燒，國民黨團總召曾銘宗號召力委再赴外交部抗議。隨後曾銘宗、陳宜民於立法院召開記者會，痛批外交部駐衛警察因推擠造成立委林奕華與陳玉珍胸口壓迫性窒息、手部挫傷，且有「呼吸窘迫」之險境，立委黃昭順也因手腕扭傷送往台大醫院急診。

國民黨立委大動作召開記者會痛批外交部傲慢。不過，據外交部工作人員現場目睹真實狀況，根本是曾銘宗、林德福等國民黨立委對外交部的官員動粗，陳宜民甚至直接動手打掉女警帽子，直接在樓梯上出手把該名女警往下推。

據目擊者描述，曾銘宗及林德福等國民黨立委一進入到外交部大廳，就質疑一位外交部員工是「國安局派來的」。現場外交部同仁表明同仁確實是在外交部工作的人員，然而國民黨兩位立委仍執意動粗，兩人將該名外交官架住，還狂逼問「到底是不是國安局派來的？」。被架起來的外交官因為兩手皆被架起來，自然無法出示證件證明身分，該名外交部同仁向曾銘宗等人表示被委員們架得手臂很痛，卻不被曾銘宗及林德福等人理會。

此外，大門口處市議員徐弘庭、林金結也粗暴推擠，抓著外交部基層同仁的手不放。目睹藍營立委與議員對著基層同仁動粗、干擾工作進行，讓外交部工作人員嚇得目瞪口呆，質疑藍營立委口口聲聲說來為外交官申冤，實質上根本是闖入外交部來作秀、鬧事、糟蹋國家文官。

對於外交部的同仁遭到國民黨立委及議員粗暴對待，外交部發言人歐江安應記者詢問時回應，對於外交部的基層同仁遭到立委及議員們肢體暴力對待，感到相當心疼！歐江安重申，外交部同仁恪守行政中立且戮力從公，卻受到委員和參選的政治人物如此不堪的對待；外交部盼相關政治人物回歸理性與冷靜，切勿因選舉利益而消費外交部、粗暴對待外交部的同仁。

▼國民黨立委再赴外交部抗議，陳玉珍稱因推擠呼吸困難要送醫。（圖／國民黨團提供）

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