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快訊／韓國瑜：青年眼裡我是流氓、草包 「但10年之內台灣會脫胎換骨！」

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日出席「青聽我們說」2020總統大選青年論壇，在致詞時重申他最重要的青年政策「國際三支箭」並預言「十年之內台灣會脫胎換骨」；他也對現場青年表示，各位眼中的韓國瑜可能是草包、說話不算話、流氓、菜蟲、落跑市長，這兩年半的負面報導太多，他不做任何辯解，只想說一句話，「我自認自己是心地善良的好人。」

韓國瑜提出自己的憂慮，第一、他這45天的土地傾聽之旅，接觸了三教九流、百工百業，還沒有發現任何一個有希望的產業，各行各業都在擔心現在、害怕未來。

韓國瑜回憶自己的大學時期半工半讀，甚至兩份工作，在畢業前想考社會科學研究所，當時的考試非常嚴格，最後考上兩間，他選擇的政大東亞研究所；當年的他騎著野狼在城市裡穿梭，可是從來沒有喪失過信心，但現在的年輕人，好像對未來喪失了信心。其他亞洲各國同年紀的青年，面對的是什麼樣的機會，蔡英文驕傲地說台灣現在是亞洲四小龍的老大，但是數據顯示，我們其實是最後一名。

他說，所以台灣年輕朋友未來的機會是在流失當中，他舉例，從台中到高雄有幾種選擇，他年紀大了可能搭高鐵，年輕人體力好，可能搭火車，他一定會先到，這就是載具的重要性，載具不夠快速，機會就在不斷流失，所以台灣要迅速的國際化，就怕「世界忘記了台灣，台灣忘記了世界」。

韓國瑜在這次選舉提出的政見中，最注重的是教育改革與青年方面的政策，他提出「國際三支箭」：包括一、全台小學一年級開始雙語教育。二、大學生及碩士生出國交換一年。三、全國45歲以下的軍公教警消人員，只要申請到學校，每人出國進修一年。政策所需費用則由政府來負擔，提升青年競爭力，讓台灣擺脫低薪、重返國際舞台；他強調，「政府只要不亂搞、不貪污，錢一定夠用！」企業團體、善心人士看見青年未來有希望，一定也會踴躍加入。

對於外界質疑這三項政策的目的何在？韓國瑜說，這對未來出國回台的青年有很多的好處，第一、語言能力增強。第二、社交能力增強。第三、解決困難能力會提升。第四、對其他國家深入的了解。第五、培養勇敢的個性。

他也大膽預估，十年之內台灣會脫胎換骨，「希望」在年輕朋友身上；他強調自己任高雄市長期間，一、成立青年局，擠出三十億台幣，幫助審查通過，投資青年創業。二、實施中英文雙語教育。三、高雄工業區汙染嚴重，因此在教室裝了空氣清潔器、冷氣。四、「珍珠媽媽」政策，利用政府的經費，得到法律、諮商師、營養師的照顧。

▲▼總統候選人韓國瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統候選人韓國瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者周宸亘攝）

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