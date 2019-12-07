影片曝光！陳宜民先拍帽再往下推　女警連退3階差點跌倒

記者徐政璿／台北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，立委陳宜民被捕捉到打掉女警帽子，甚至直接在樓梯上出手把該名女警往下推，女警也因此踉蹌了幾步。對此，外交部發言人歐江安回應，外交部盼相關政治人物回歸理性與冷靜，切勿因選舉利益而消費外交部、粗暴對待外交部的同仁。

網軍案持續延燒，國民黨團總召曾銘宗號召立委再赴外交部抗議。隨後曾銘宗、陳宜民於立法院召開記者會，痛批外交部駐衛警察因推擠造成立委林奕華與陳玉珍胸口壓迫性窒息、手部挫傷，且有「呼吸窘迫」之險境，立委黃昭順也因手腕扭傷送往台大醫院急診。

不過，曾銘宗、陳宜民等人也對外交部的官員動粗，陳宜民甚至直接動手打掉女警帽子，直接在樓梯上出手把該名女警往下推。據目擊者描述，國民黨立委一進入到外交部大廳，就質疑一位外交部員工是「國安局派來的」。現場外交部同仁表明同仁確實是在外交部工作的人員，然而國民黨兩位立委仍執意動粗。

此外，大門口處市議員徐弘庭等也粗暴推擠，抓著外交部基層同仁的手不放。藍營立委與議員對著基層同仁動粗、干擾工作進行，讓外交部工作人員嚇得目瞪口呆，質疑藍營立委口口聲聲說來為外交官申冤，實質上根本是闖入外交部來作秀。

▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）

對此，陳宜民也在7日凌晨於臉書上澄清，當時見到現場有一位穿著便服、頭戴書寫紐西蘭（New Zealand）便帽的不明人士持手機拍攝，由於近月以來，國民黨參選人員均反應遭不明人士跟監，因此他便立即上前去詢問了解。

陳宜民說，他問對方是哪一個單位？是否可以看一下證件？但該位女性完全不發一語，也並未出示識別證，因此他要求對方離開、不要拍攝，過程中不小心拍掉了帽子，因為對方都不説話，只是站在那邊，所以就拍對方肩膀，請求離開。「過程確實有推擠與情緒，在此對她致上萬分的歉意。」

陳宜民提到，他也希望該名女性與旁邊持錄影機的制服員警，將錄影的片段公佈，釐清到底對方有無表明身份，將真相攤在陽光下。「執政黨不需要為了轉移楊蕙如案的焦點，來攻擊一位兩個月內即將卸任的立法委員，返回民間以後，我與一般人民一樣，都享有不需要被任何人跟監、無故蒐證的自由。」

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