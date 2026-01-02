陳佩琪「想找工作維持生計」　四叉貓拋6疑問：黃國昌太狠了吧

▲陳佩琪常發文分享近況。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者曾筠淇／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪2025年12月31日發文，提到檢察官說柯文哲貪污幾千萬，但家裡的錢都是她在管的，到底貪到哪？如今為了官司，已賠掉多年的退休金。網紅四叉貓看到陳佩琪今年的願望後，就忍不住拋出6個問題，並直呼「現任主席黃國昌也太狠了吧」。

陳佩琪年底發文 曝新年願望

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佩琪年底發布貼文，其中一段提到檢察官說柯文哲貪污，但「家裡的錢都是我在管的，請問貪污的錢在哪裡？他貪到哪裡去了？我們因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪污？現在最大的願望、也是我明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計」。

四叉貓拋出6疑問：現任主席黃國昌也太狠了吧

針對這一段，網紅四叉貓（劉宇）就特地截圖起來，並在臉書粉專上提出6個問題，首先是，柯文哲登記在自己名下的4300萬商辦呢？每月租金收入5萬多元；第二，兩個醫生工作一輩子，其中一位還當了八年市長，退休金都去哪了？

四叉貓再問第三題，柯文哲貪的錢在哪？「拿去幫你兒子買股票你忘了嗎？」第四，柯文哲的御用律師到底開價多少，能讓柯文哲家沒辦法維持生計？

第五，四叉貓再問，柯文哲的孩子都幾歲了，住在國外居然都不會拿錢回來養家嗎？「喔，有一個還在跟爸媽拿錢，而且興趣是環遊世界跟吃美食。」第六，民眾黨對前主席的官司，居然都不幫忙負擔律師費，「現任主席黃國昌也太狠了吧！」四叉貓的貼文曝光後，也引起網友討論。

★★未經判決確定，應視為無罪★★