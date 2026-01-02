黃暐瀚：完全支持在野黨嚴審軍購案　但擋在程委會叫「根本不討論」

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃暐瀚日前表態，「我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案」。國民黨立委徐巧芯則回應，特別條例1.25兆幾乎是霸王條款，要直接放行「兩張A4 1.25兆的白紙」？先討論，再通過，才是負責任。對此，黃暐瀚今（2日）表示，希望程委會，儘速排案審案，完全支持在野黨「嚴審」軍購案，但想嚴審，還得送到「外委會」才有辦法逐條審，甚至予以刪減或刪除，直接擋在程委會，不叫「不給放行」，那叫「根本不審、不討論」，這是很多網友誤會的地方。

黃暐瀚表示，雖然已經講過多次，仍有許多網友留言或來訊詢問「暐瀚哥，光是兩張A4紙，就要放行1.25兆喔」？簡單一次回答。

黃暐瀚表示，行政院在去年11/27提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」共六頁，寫明為何有需要（對岸武嚇），最多花多少（1.25兆），分哪些項目（第四條明列七種採購項目），以此向立院說明。

黃暐瀚指出，程序委員會是「特種委員會」，每週二中午召開，以決定週五院會的議題，這是「排案」用的委員會，不是「審案」，順利排進院會的案子，後續還需在立院「一讀」「付委」，再到「常設委員會」進行審查，若通過（或多案並陳送立院進行表決），還得再回立院「二讀」、「三讀」。

黃暐瀚強調，他常說「嫌貨才是買貨人」，完全支持在野黨「嚴審」軍購案。但想嚴審，還得送到「外交國防委員會」才有辦法逐條審，仔細審，甚至予以刪減或刪除。

黃暐瀚直言，講更白一點，就算這1.25兆，藍營主張「全刪」好了，那也該讓它排案進委員會，然後叫來國防部長一條一條問，一條一條審，清楚告訴民眾這項軍購案「有多扯」、「有多貪」、「有多沒必要」，然後一口氣全部砍掉，這才叫「善盡立委職責」。

黃暐瀚說，直接擋在程序委員會，不叫「不給放行」，那叫「根本不審、不討論」，這是很多網友誤會的地方。

▼黃暐瀚發文說明程序。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）