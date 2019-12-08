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影／泰簽需附財力證明　韓國瑜：東南亞國家看不起我們

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記者蔡文鈴／台北報導

台人赴泰國需附財力證明掀起國人反彈。對此，國民黨總統候選人韓國瑜8日上午出席活動時表示，這代表東南亞國家沒把台灣放眼裡。

▲韓國瑜客家後援會、大陸各省市同鄉後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜與副總統候選人張善政出席「大陸各省市同鄉後援會成立大會」，上台致詞時，他提到2019年台灣的代表字是「亂」，代表總統蔡英文執政四年來，台灣人民的心情就是亂。

韓國瑜更提到，當泰國政府宣布台灣人赴泰國旅遊要附財力證明時，「就知道東南亞國家沒人把台灣放在眼裡，就代表中華民國的經濟表現不行，外交又困難，內部又那麼紛擾，沒有強而有力的政府，人家看不起我們。」

韓國瑜也說，雖然泰國政府有修正泰簽規定，但這也給我們警訊，我們如果再不努力加油，我們會越來越下滑。

▲▼韓國瑜新北行程，出席大陸各省市同鄉後援會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜、張善政，出席大陸各省市同鄉後援會。（圖／記者張榮恩攝）

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