影／泰簽需附財力證明　韓國瑜：東南亞國家看不起我們

記者蔡文鈴／台北報導

台人赴泰國需附財力證明掀起國人反彈。對此，國民黨總統候選人韓國瑜8日上午出席活動時表示，這代表東南亞國家沒把台灣放眼裡。

▲韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）



韓國瑜與副總統候選人張善政出席「大陸各省市同鄉後援會成立大會」，上台致詞時，他提到2019年台灣的代表字是「亂」，代表總統蔡英文執政四年來，台灣人民的心情就是亂。

韓國瑜更提到，當泰國政府宣布台灣人赴泰國旅遊要附財力證明時，「就知道東南亞國家沒人把台灣放在眼裡，就代表中華民國的經濟表現不行，外交又困難，內部又那麼紛擾，沒有強而有力的政府，人家看不起我們。」

韓國瑜也說，雖然泰國政府有修正泰簽規定，但這也給我們警訊，我們如果再不努力加油，我們會越來越下滑。

▲韓國瑜、張善政，出席大陸各省市同鄉後援會。（圖／記者張榮恩攝）

其他人也看了這些...

►國民黨立委手被夾「躺病床、坐輪椅」 林靜儀批作秀：不要浪費醫療資源

►真相還原！陳宜民動手推女警卻喊掛彩 藍委動粗外交官瞎喊「國安局派來的？」

►涉推女警下樓遭函送！陳宜民「致上萬分歉意」：但她沒有表明身分…

更多熱門新聞...

►近距離畫面曝光／陳宜民狠推女警「妳是什麼？滾出去！」 藍委圍剿外交官

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►影／影片曝光！陳宜民先拍帽再往下推 女警連退3階差點跌倒

►超越藍綠，就靠她了