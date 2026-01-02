張惠妹台東跨年封神　資本額20萬公司拿下3500萬標案！背景曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台東跨年晚會由天后阿妹、A-Lin等藝人輪番獻唱，現場沒有主持人，氣氛依舊超嗨，堪稱跨年夜「全台最頂」演出。令網友們好奇的是，拿下台東歲末活動3500萬元標案的公司「野聲音娛樂」，資本額僅20萬元，究竟是什麼來頭。而在野聲音娛樂的社群平台介紹欄中，明確寫出「我們的老闆是張惠妹」，旗下還有持修、Boxing等知名藝人。

▲台東跨年晚會由張惠妹擔任總導演，與A-Lin等藝人輪番獻唱。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年晚會大成功 得標公司「野聲音娛樂」背景曝光

台東跨年晚會獲封「全台最頂」，隨即有網友好奇，到底是什麼公司能把這場晚會辦得如此成功，經查詢發現，標下台東縣歲末活動3500萬元標案的公司是「野聲音娛樂」，公司登記資本額為20萬元，代表人為張晴。

▲野聲音娛樂的IG頁面標註「我們的老闆是張惠妹」。（圖／翻攝自IG／野聲音娛樂／yasoundentertainment）

據了解，野聲音娛樂是由張惠妹的經紀人陳鎮川所創立，而在野聲音娛樂的臉書、IG頁面，都清楚標註「我們的老闆是張惠妹」，旗下還有Boxing 、持修、葛西瓦、安那、Barco等藝人或團體。

不設主持人也嗨翻！ 網友讚阿妹控場毫無冷場

消息傳開後在網路上掀起網友們熱烈討論，直言台東跨年晚會由張惠妹擔任總導演，不設主持人，沒有商業廣告，也沒有政府單位的冗長致詞，張惠妹根本是把跨年晚會當成演唱會在辦，藝人之間互動自然、氣氛歡樂，就算沒有親自前往現場參與，線上觀看也是嗨到不想轉台，全程都相當吸睛、沒有冷場。