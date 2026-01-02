陳水扁開新節目復出　李彥秀：挑戰法律對於保外就醫的紅線

▲陳水扁主持新節目。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）



記者崔至雲／台北報導

前總統陳水扁今（2日）在媒體群組宣布，他在鏡新聞線上新節目「阿扁來了！」正式登場，是從國家的高度，洞察世局，而新節目預計4日早上10點首播。國民黨立委李彥秀直言，陳水扁2015年獲准保外就醫，至今正好屆滿10年，從蔡英文到賴清德遲遲未能解決「特赦」這個棘手的問題，此次陳水扁復出，顯然將再次挑戰法律對於保外就醫的紅線，就要看民進黨與賴清德總統如何接招了。

陳水扁今公布新節目宣傳影片，強調史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量。從國家的高度，洞察世局，從城市脈動感動民心，「總統鏡來講，史無前例深度對話」。

節目說明提到，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見。主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

李彥秀表示，陳水扁選擇從電視台政論節目擔任主持，作為正式重返政壇的第一步，不論從戰略思考與時間點，顯然都是算準了才出手，對於賴清德以及民進黨的政治壓力恐怕未來才是「茶壺裡的風暴」，特別2026與2028的選舉即將到來。

李彥秀指出，去年大罷免後，賴清德民意聲望跌到谷底，好不容易最近滿意度有所拉升，但始終在40％附近遊走，這也是賴清德的總統得票率（40.05%），以及立委政黨票的票率（38.98%），換句話說，賴清德與民進黨目前的鐵桿支持者就是深綠與獨派，此時陳水扁成為檯面上的意見領袖，還要「講真相、講理想、講出台灣新力量，從國家的高度，洞察世局」，是否會形成「兩個太陽」，甚至內捲值得觀察。

李彥秀提到，陳水扁2015年1月5日獲准保外就醫，至今正好屆滿10年，陳水扁最期盼的當然還是「特赦」，包括去年底與柯建銘訪談時還重談此事，甚至還傳出「假傳聖旨」的說法，從蔡英文到賴清德遲遲未能解決「特赦」這個棘手的問題，此次陳水扁復出，顯然將再次挑戰法律對於保外就醫的紅線，就要看民進黨與賴清德總統如何接招了。

