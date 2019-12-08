許淑華穿超緊身性感黑皮衣！　賴清德賜予「刺客寶劍」斬斷紅流

記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德8日上午替民進黨立委候選人許淑華站台，並賜予「刺客寶劍」，期許她未來進入國會斬斷紅流；而許淑華活動中更穿著整套性感黑色緊身皮衣亮相。

賴清德表示，許淑華是深入基層、和人民站在一起的議員，服務地方十多年，辦理超過上千場次的協調會與法律諮詢服務，服務案件超過七萬件，除了照顧基層，且還擔任台北市女子運動協會理事長，國際防治動物虐害協會顧問、以及國際婦女團隊分會長及理事，非常熱心公益。

▲賴清德出席許淑華競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝，下同）



賴清德說，許淑華是世新大學傳播所碩士，雖然忙於議會問政，但仍繼續充實自己，包括取得台北教育大學文創產業管理碩士，且正在攻讀台北藝術大學博士班，期待加強專業，能為台北市、為台灣承擔更大的責任。

賴清德指出，十幾年前，為了台北市的發展，許淑華以「刺客」之姿參選議員，獲得最高票當選，如今為了台灣的民主，黨再度徵召許淑華擔任「刺客」，在選情艱困的松山、信義區參選。

另一方面，賴清德說，雖然對手基層紮實，但擔任立委20年也該換人了，尤其是政府推出前瞻基礎建設，國民黨立委不支持就算了，還在現場丟麵粉、砸水球杯葛，結果現在不分縣市的國民黨立法委員，又跑來行政院爭取建設經費，「為了地方發展爭取建設，實在不必這樣」。

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