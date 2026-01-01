2026國運籤抽中「南鳥孤飛」下下籤！詹惟中提出5示警

▲詹惟中分享2026年國運籤影片，抽中下下籤。（圖／翻攝詹惟中 就是愛算命）



記者柯振中／綜合報導

2026年元旦開年，命理師詹惟中前往廟宇為新一年國運請示神明，抽得第五十三籤「己丙下下籤」。他直言籤象顯示國運並非一路順遂，恐有艱難與蹊蹺之處，並形容為「賠了夫人又折兵」的雙重損失之象，提醒社會大眾在新的一年務必提高警覺、謹慎應對。

抽得下下國運籤

詹惟中指出，這支國運籤籤詩為「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，象徵新的一年恐面臨不少波折與變數，並非平順開局。他坦言，雖然期盼國運昌隆、社會平安，但籤象所示仍須正視潛藏風險。

他進一步解讀，「南鳥孤飛依北巢」代表流離顛沛、遷徙異動，暗示未來可能出現結構性變化，而關鍵問題出在人身上，與人心與互動密切相關。

轉機落在夏秋

詹惟中分析，籤詩中的「今日貴人曾識面」，並非指特定人物，而是提醒人與人之間的互動是否能調整心態、轉換角度與視野，將影響局勢發展。他認為，唯有心態改變，運勢才有可能隨之轉動。

至於轉機時點，詹惟中指出，真正的好轉恐怕要等到夏天與秋天交接之際，屆時情勢才會逐漸明朗，並非短期內就能看到明顯改善。

提出五大示警

研究紫微斗數逾40年的詹惟中，也特別提醒民眾務必「顧好自己」，並點出新的一年需留意多項風險。他指出，火災與火厄事件須提高警覺，交通事故風險也不可輕忽。

此外，他提醒金銀財物不要外露，避免搶劫事件增加；同時須留意遊行、暴動等公共安全風險，社會秩序可能成為焦點。

司法問題浮現

詹惟中也指出，未來一年恐有不少司法弊端或醜聞逐一被揭露，相關議題可能引發社會關注與討論。他強調，這些提醒並非唱衰，而是希望大家提前做好心理準備。

他表示，神明透過籤詩示警，是希望世人能以更謹慎的態度面對挑戰，平安度過充滿變數的一年。