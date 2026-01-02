　
大陸 大陸焦點 特派現場

BMW大陸市場突然降價！　多款主力車型最高省30萬人民幣

▲▼ 大陸BMW開年引爆價格戰！全面降價，最高降30萬人民幣 。（圖／翻攝 新浪科技）

▲大陸BMW開年引爆價格戰，全面降價。圖車型是i7 M70L一口氣降30萬人民幣 。（圖／翻攝 新浪科技）

記者任以芳／綜合報導

大陸豪華車市場2026年迎來超級競爭，BMW大陸市場宣布自1月1日起，正式調降旗下多款主力車型的建議零售價。此次調價範疇極廣，涵蓋了從入門代步到旗艦行政級距，普遍降幅超過10%，部分車型降價金額更高達30多萬元，展現品牌欲重塑市場格局的強大野心。

綜合大陸財經媒體報導，BMW大陸發布的官方訊息顯示，本次調價重點集中於進口旗艦、新能源車型及部分國產入門款式。值得注意的是，主力走量車型如3系、X3等價格基本維持穩定，並未參與此次大幅調價。（單位人民幣，同下）

調價名單中，最震撼的莫過於純電旗艦i7 M70L，其建議零售價從189.9萬元直接調降至159.8萬元起，單車降價金額高達30.1萬元，降幅達16%。若論降幅百分比，入門純電休旅iX1 eDrive25L表現最為驚人，指導價由29.99萬降至22.8萬元，降幅高達24%。

燃油版同步跟進，圓夢門檻大幅下修。燃油車款部分，X1系列同步跟進降價：X1 xDrive25Li從34.99萬降至28.88萬元（降18%），X1 sDrive25Li則由31.69萬降至25.8萬元（降19%）。

針對層峰人士青睞的7系，入門版735Li指導價由91.9萬元降至80.8萬元，740Li領先型則由106.9萬降至93.8萬元，降幅均為12%。

BMW大陸官方將此次動作定位為「系統性價值升級」，強調這是「在大陸，為大陸」戰略的具體實踐。分析人士指出，BMW此舉旨在透過直接降低購車門檻，提升品牌的親和力與競爭力。

除此之外，寶馬iX3等車型也有不同程度的終端優惠，降幅集中在5到8萬元，通過價格下探，吸引更多原本考慮合資新能源車型的消費者，彌補自身在新能源市場的份額短板。

作為德系三強的領頭羊，BMW在大陸市場放大招，給競爭對手帶來巨大壓力。市場觀望賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）後續是否會跟進調價，將成為2026年大陸豪華車市場版圖變遷的關鍵觀察指標。

BMW大陸市場豪華車新能源車降價

