社會 社會焦點 保障人權

餐廳千金淪小三「租屋當砲房」！裡面擺滿情趣內衣、肛塞

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲餐廳千金與已婚的友人發展出婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台中一名男子榮哥（化名）與妻子結婚多年，怎料他對婚姻不忠，與知名餐廳的千金小悅（化名）有染，不但在外租房當成發生性行為的場所，裡面更是擺滿各式各樣的情趣用品、玩具，氣得榮哥的正宮提告。台中地院經過審理，判榮哥、小悅須賠40萬元，全案仍可上訴。

當「好姊妹」當到床上去

根據判決書內容，榮哥與妻子2017年間結婚，婚後育有2名子女，而在2人結婚以前，榮哥也曾向妻子介紹小悅，小悅也在朋友前稱阿榮是「姊妹」、「好朋友」。

怎料後來榮哥與小悅一起出門喝酒、遊玩，小悅竟主動勾引，並且跟榮哥發展成情侶關係，榮哥還特地承租了一間房子，專門當成約會、發生性行為的「砲房」。

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲餐廳千金與已婚的友人發展出婚外情。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

租屋當砲房擺滿情趣用品

2人除了在租屋處擺放甜蜜合影以外，榮哥還坦承購置了大量情趣內衣、丁字褲、絲襪，以及按摩棒、肛塞及手銬、女性用膠囊潤滑油等物，氣得榮哥的妻子一狀告上法院，要求2人賠償100萬元。

女方反咬正宮恐嚇、騷擾

對此，小悅則辯稱，起因是榮哥時常向她哭訴遭到精神凌虐，原先僅是抱持著朋友的關心，不過在榮哥的溫情攻勢下，才產生朋友之外的情愫，2人的男女關係大約維持半年，讓她深感後悔，主動要求結束這段感情，絕對沒有不守分際、主動勾引的情況發生。

小悅還說，東窗事發以後，她曾多次向榮哥的妻子道歉，想要取得諒解，對方卻趁機開出鉅額賠償，並以透過社群軟體發送恐嚇、騷擾及誹謗的訊息，讓她身心承受巨大的壓力，希望能夠酌減賠償金額。

法官判賠40萬

台中地院經過審理，衡量雙方的社會地位、經濟情況後，認為連帶賠償精神撫慰金，應以40萬元為適當，超出的部分屬無據，最終判榮哥、小悅須連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

