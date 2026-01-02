曹西平猝逝1天就冒「屍斑」　殯葬業、醫師揭真相

記者柯沛辰／綜合報導

資深藝人曹西平前一天還在發文談論地震，不料隔天隨即猝逝，被發現時已出現屍斑。有網友不解，為何死亡不到一天就出現屍斑？結果釣出多位殯葬業者、醫師和消防現身說法，解答背後真相。

▲曹西平近日猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書）

前一天談地震 隔天被乾兒子發現陳屍住處

曹西平去年12月28日清晨5點多在臉書發文，感嘆自己經過921大地震洗禮後，遇到地震都不會跑，而是坐在原地交給老天爺安排，因為到了這個年紀，很多事情已經愈看愈淡，何況每天都有突發狀況，「你們認為不可能的事情，它就是發生了。」不料隔天就被乾兒子Jeremy發現陳屍住處。

網友疑屍斑太快 殯葬、消防、醫師齊解答「很正常」

一名網友就在Threads質疑，「只有我覺得『在12月的大台北死亡36~48小時左右便出現屍斑』這件事很不尋常嗎？」

對此，許多消防和殯葬業者紛紛留言：「很正常，室內溫度比室外高，普遍屍斑在一個小時後就會慢慢出現了」、「1-2小時就會變硬，1小時左右屍斑（血液沉澱）就會慢慢出現，半天就會從紅、深紅到褐色」、「根據我從業過殯葬業的經驗，死後1到4小時就會出現屍斑了」。

其中，急診科醫師「達特傑生」也留言解答，屍斑是血管中的血液會漸漸凝固後沉澱下來，在皮下呈現出來的斑塊，會受到氣溫、濕度影響，法醫學甚至有公式可套用。舉例來說，若把新鮮豬血拿到室溫，也會很快凝固，所以屍斑有時在往生者過世後數小時就可能出現。