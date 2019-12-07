國民黨立委手被夾「躺病床、坐輪椅」 林靜儀批作秀：不要浪費醫療資源





▲吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道，沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗，反被外界罵到翻。民進黨7日召開記者會，痛批藍營立委應該對暴力行為道歉。對於藍委「手被夾」卻「躺病床、坐輪椅」，曾為醫師的民進黨立委林靜宜狠嗆是根本在作秀，「不要浪費醫療資源」。

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。

不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來。同時，陳宜民則是對著現場女員警動粗，不但拍掉對方帽子，還在樓梯狠推女警。

不過，藍營立委卻似乎打人的喊被打，曾銘宗、陳宜民在抗議後於立法院召開記者會，痛批外交部駐衛警察因推擠造成立委林奕華與陳玉珍胸口壓迫性窒息、手部挫傷，且有「呼吸窘迫」之險境，立委黃昭順也因手腕扭傷送往台大醫院急診。韓國瑜當晚前往醫院探視，畫面中，陳玉珍躺在病床上、林奕華則是坐在輪椅上。

民進黨7日下午召開記者會，痛批國民黨根本就在作秀。醫生出身的林靜宜痛批，「天氣很冷，急診室常常缺床，你們夾到手需要躺在床上、坐輪椅？不要這樣浪費醫療資源，作秀作夠可以了。」