陳水扁不甩禁令高調開節目　中監證實收到口頭申請已函文告誡

記者許權毅／台中報導

前總統陳水扁今（2）日正式宣佈，將在媒體線上平台開新節目《阿扁來了！》，且4日早上10點首播，要「從國家的高度，洞察世局。」對此，台中監獄證實，有收到陳水扁「口頭申請」，並回應：「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」

陳水扁自2015年起保外就醫，並持續展延至今。中監提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。

陳水扁今公布新節目宣傳影片，強調史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量。從國家的高度，洞察世局，從城市脈動感動民心，「總統鏡來講，史無前例深度對話」。

節目說明提到，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見。主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

而國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前對此在國會備詢時曾明確表示，鏡電視若製播政論性質的節目，將涉及違規。由於該節目性質，鏡電視方面定位為訪談性質，與被NCC約束不得做政論節目不同。