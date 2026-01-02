柯文哲在陳瑩辦公室喝咖啡簽名　莊瑞雄拱：簽了就要幫她輔選

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（2日）赴立法院出席黨團大會，會後除了與黨團成員一同召開記者會外，接著也與立委陳昭姿一同拜會朝野立委，爭取支持《人工生殖法》修法。上午拜會完國民黨團後，陸續拜會衛環委員會委員，中午還與民進黨團總召柯建銘會面；有趣的是，下午柯到綠委陳瑩辦公室拜會，陳還親自泡咖啡給柯，柯甚至在辦公室牆上留下簽名。

陳瑩見到柯文哲說，報告創黨主席，這邊都是來喝咖啡沒有繳費的，都要在牆上簽名，笑稱這叫賒帳一覽表。一旁的莊瑞雄則說，「簽名不用付錢啦」；莊還說，你（柯文哲）被陳瑩騙了，「你現在簽名，以後台東就要幫她輔選」。

柯文哲上午在黨團受訪時說，陳昭姿要上任的時候大家有討論過，她很關心的《人工生殖法》，當然是她個人切身之痛，「我當時也許太天真，當時還跟她講這有什麼困難？該做就去做，這可以列為民眾黨的優先法案」。

「結果後來，真的很抱歉，因為我去坐牢一年，出來前面4個月每天只能讀卷宗。」柯文哲說，自己到上禮拜法庭言詞辯論結束才有時間來處理這件事，這就是該做就做，不要為了黨派之爭，為反對而反對，讓一件本來就該做的事情沒有做，「今天只是來拜託不管國民黨或民進黨立委，這跟意識形態沒有關係，這是民生法案，拜託大家讓我們做該做的事」。

▲民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨立委陳瑩，並在牆上留下簽名。（圖／讀者提供）

