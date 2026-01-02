記者杜冠霖／台北報導

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲今（2日）陪同陳昭姿，拜會民進黨團總召柯建銘，雙柯也單獨會談。會後，柯文哲表示，為了陳昭姿特別來拜託，立法院法案一定要老柯幫忙，自己跟柯建銘是老朋友，「很多可以聊」。柯建銘也當面提總預算要通過。柯文哲也認同，這個要處理，「柯建銘什麼都可以搞定啦」。

▲柯文哲與柯建銘會面 。（圖／記者徐文彬攝）



柯文哲上午先陪同陳昭姿拜會國民黨團、立委，稍早立法院會結束後，柯文哲也拜會民進黨團總召柯建銘，柯建銘受訪時表示，下午柯文哲也要到黨團，今天先單獨見面。柯建銘講到一半時，柯文哲就到場，柯建銘也表示，兩人先會面，待會再受訪，握手致意後，2人上樓單獨會談，陳昭姿則在樓下等候。

會談後，媒體詢問兩人聊什麼？柯文哲表示，今天為了陳昭姿法案來拜託柯總召，立法院的法案要過一定要老柯同意、老柯幫忙。柯建銘則提到，人工生殖法行政院有版本，黨團有自己的立場，今天很重要的是先拜託總預算要通過。柯文哲也認同，這個要處理。

而會談前十分鐘陳昭姿不在，兩人有特別聊什麼？柯文哲表示，「唉呦！我跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了」。媒體追問有無聊到高虹安？柯文哲回應，有嗎？好像沒有，哪壺不開提哪壺。

至於兩人有聊到總預算，柯文哲坦言，他也沒有現任公職，但該處理還是要處理，看怎麼處理，他是當事人一定有辦法的，「柯建銘什麼都可以搞定啦」。對於柯文哲說法，柯建銘也忍不住驚呼，「哇！你講這句話這樣我有信心」。