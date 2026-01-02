快訊／太子集團「帛琉水房」曝光　台籍渡假村老闆等8人遭拘提

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查出除了台灣被當成洗錢犯罪據點外，集團還疑似在疫情期間，把原本位於柬埔寨的水房搬到位於太平洋島國帛琉的1間豪華渡假村，專案小組連日密集傳訊蒐證後，2日發動全案第5波搜索行動，並約談、拘提國安局校級軍官退伍的石姓台籍渡假村老闆在內，共8名洗錢案嫌疑人到案。

▲台籍渡假村老闆石濱芳(左)遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

美國司法部2025年10月起訴太子集團主席陳志，涉嫌操控跨國殺豬盤詐欺犯罪，並在全球設立多處據點洗錢漂白，美方除查扣市值約新台幣4107億元的比特幣，並與英國同步公告制裁名單，遭制裁的3名台籍女子中，黃婕、施亭宇都是從台灣到帛琉工作者。

北檢主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮警調組成專案小組，查出太子集團早在2017年左右開始，在台成立10多家人頭公司建立洗錢據點，期間因負責管理資產的張剛耀私吞資金逃匿，集團主席陳志改派親信李添親自來台督導，新加坡籍會計陳秀玲則負責查帳。

在李添運作下，太子集團在台犯罪主要分為3個部分，包括疑似把海外贓款以假交易方式匯入台灣購買和平大院豪宅和超跑漂白贓款，另外成立尼爾創新等公司招聘工程師設計非法博弈網站，集團還安排了4艘外籍遊艇，輪流停靠基隆碼頭，除供集團成員奢華享受外，也疑似用來跨海搬運走私違禁物品。

▲太子集團主席陳志涉嫌在帛琉租用渡假村作為詐騙水房。（資料照／翻攝自Prince Holding）

專案小組近日密集約談涉案被告，比對相關資料後，發現太子集團另外在2019年間，為了避免涉在柬埔寨總部的詐騙水房遭掃蕩而急需另覓地點，剛好新冠疫情衝擊全球旅遊，住宿業者也吃不消，由台商經營的一間帛琉高檔度假村順勢把空房租給太子集團進駐，檢調懷疑渡假村的台籍負責人涉嫌共犯洗錢，因此展開搜索約談。

專案小組在過去4波搜索行動後，已將8名涉案情節嚴重成員聲押禁見獲准，依序為負責開設人頭公司協調集團業務的操盤手王昱堂、天旭國際公司人資長辜淑雯、案發後幫忙藏匿超跑豪車的李守禮與邱子恩、天旭財務主管陳麗珊、尼爾創新公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、涉及利用遊艇洗錢的玄古管理顧問公司負責人王俊國。全案持續朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。