女會計上班第二天「被載去性侵」！高雄色老闆下場出爐

▲女子剛應徵上會計，隔天被老闆載到摩鐵性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名女子小美（化名）到某工廠擔任會計，沒想到才上班第二天，就被老闆阿雄（化名）以場勘為由，載到摩鐵內性侵。橋頭地院一審判處阿雄3年10個月有期徒刑、二審改判3年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

以「場勘」為由載往摩鐵性侵

根據判決書內容，阿雄是高雄某工程行的負責人，他2022年某日雇用未滿20歲的小美擔任會計，隔天下午3點便以「場勘」為由，將人帶出門。沒想到，上車後阿雄並未將車開到工地，而是直奔摩鐵，並且強制將小美帶上樓性侵逞慾。

▲女子剛應徵上會計，隔天被老闆載到摩鐵性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



受害當晚離職並報警

小美遭到侵犯以後，嚇得向朋友傳訊「他要XX我」、「我一直擋」、「他力氣很大」等話語，明顯受到巨大驚嚇，且當晚就提出離職、並報警處理。而阿雄得知小美要離職後，並未細問原因，而是傳了句「怎麼了餒」以後，便急著將人退出群組。

一審認定手段縝密

橋頭地院一審考量，阿雄利用職務之便將小美騙出，並帶至汽車旅館性侵，計畫周詳、駕輕就熟且手段嚴密，主觀惡行並非輕微。不過考量阿雄已以40萬元達成調解，並賠付款項，最終判處3年10個月有期徒刑。

▲女子剛應徵上會計，隔天被老闆載到摩鐵性侵。（示意圖／123RF）



不服判決提上訴

根據《自由時報》報導，阿雄對於一審判決不服，提出了上訴。高雄高分院法官審酌全案狀況，撤銷原判決，改判3年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。