高雄心衛中心連環爆！執行秘書性侵少女　主任霸凌部屬逼下跪

▲高雄市衛生局心衛中心接連出包。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局心衛中心接連出包，引發外界高度關注。2024年11月，心理衛生中心才爆出主管涉職場霸凌、管理失當爭議，未料事隔數月，2025年又再度爆出震撼社會的性侵重案，且兩起事件皆發生在同一心理衛生體系之內，讓原本肩負社會安全網重責的單位，短時間內兩度陷入信任危機。

最新曝光的重大刑案，發生在高雄市政府衛生局心理衛生中心。苓雅分區執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便，透過公務系統層層篩選自殺通報與心理輔導列管個案，鎖定一名16歲少女，並佯裝成嫖客接觸對方，將少女約出後帶往摩鐵，違反其意願性侵得逞。高雄地檢署偵結後，依強制性交罪及違反個人資料保護法提起公訴，並向法院合併求刑10年6月。

檢方指出，何建忠不僅是分區最高層主管，負責督導自殺、家暴、兒少、性侵害等高風險個案，更是強化社會安全網計畫的重要執行者，還曾於2023年獲得衛生福利部表揚為績優督導。未料其卻反向利用制度賦予的權限，將原本應被保護的未成年列管個案，變成下手目標，案情曝光後引發社會譁然。

▲國民黨高雄市李眉蓁質詢時，爆料衛生局主管疑似霸凌下屬。（圖／翻攝自高雄市議會）

而在此之前，心理衛生中心早已傳出管理爭議。2024年11月，高雄市議員李眉蓁揭露，衛生局心理衛生中心一名蘇姓主任，疑因市長視察活動餐點未準時送達，情緒失控對同仁飆罵，甚至要員工當場下跪認錯，引發外界關注。

對此，衛生局事後回應，經調查後證實確有下跪情節，並認定該名主管在管理過程中出現權勢語言不當行為，已造成部屬心理畏懼，構成職場不當對待。衛生局隨後已將該名蘇姓主任調離原單位，降調至其他非主管職務，並強調局內設有申訴管道，供同仁反映相關問題。

短短數月內，從2024年11月的職場霸凌事件，到2025年爆發的性侵刑案，兩起事件性質雖不相同，卻接連發生在同一心理衛生體系之下。外界質疑，負責處理自殺、家暴、性侵、兒少保護等高風險名單的單位，是否在內部管理、行為規範與權限監督上出了什麼問題。

對此，高雄市政府衛生局回應表示社區心理衛生中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性，進用約250名專業約聘人員，平時即依規定進行管考。本案發生後，已立即啟動內部嚴格整頓機制，並同步邀請外部專家學者組成專案輔導小組，全面檢視並強化約聘人員的內部管理、資訊安全管控與督導制度，以保障民眾權益，務使類似情事不再發生。