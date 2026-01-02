為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

▲柯文哲拜會民進黨團。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲今（2日）陪同陳昭姿拜會民進黨團。會後，陳昭姿表示，自己理解民進黨政府做很多努力，但成效不夠，希望這個法案能有討論的機會。民進黨團幹事長鍾佳濱回應，如柯文哲主席所說，沒有爭議的部分先處理，畢竟這案國民黨跟民眾黨版本離比較遠，希望比較多機會跟民進黨合作。會後媒體追問，是否跟民進黨泯恩仇？柯文哲則回應，本來就沒有仇啊。

對於人工生殖法，陳昭姿也說明，人工生殖將近二十年沒修，基於健康權、生育權平等，台灣出生人數2024只有10萬左右，美國智庫都有寫到台灣少子化危機，自己知道民進黨政府做了很多努力，但目前成效還看不出來，要再想更多方法，國健署試管嬰兒等補助的政策也到飽和點了。

陳昭姿表示，政府看不到無法用自己子宮孕育孩子的這群人，他們不敢站出來，即便她收養了孩子且早就成人，但能了解他們的期待，只有少數經濟能力能負擔的可以飛到國外用，今天柯文哲帶她來就是希望跟執政黨好好討論，這是國安問題。

陳昭姿指出，是否在原來鼓勵正常生育的人外，還有一群需要醫療協助的人完成心願，民進黨立委擔心的部分都可以討論、有疑慮的地方可以用最嚴格方式處理，但是否可以有個起步？很多民眾都在等這個法案能夠解禁去做，「民進黨政府很努力我們知道，但成效不足，還是希望有討論的機會」。

鍾佳濱回應，陳昭姿委員很誠懇，在人工生殖法部分，最嚴格的是國民黨團、最開放的民眾黨團版本，民進黨版本介於兩者之間，若未來三個黨團可以針對這些差異務實討論，如柯文哲主席所說，沒有爭議的部分先處理，建議民眾黨團可以跟民進黨走近一點，可能案子比較會通過，畢竟人工生殖法的案子國民黨跟民眾黨版本離比較遠，希望比較多機會跟民進黨合作。

林月琴表示，今天的拜會，雖然短暫，但是很樂見柯主席願意和執政黨立委就法案內容進行實質的溝通，有別於過去兩年和國民黨私相授受、硬闖爭議法案的民眾黨；「好好討論法案」對國家當然是好事，也希望往後都能如此，才是真正的科學、理性、務實。

林月琴指出，人工生殖法這兩年來，不管是跟民間團體、專家學者，還是在黨團、跨部會的會議裡，花了很多時間在累積共識，行政院版本也已經函送立法院。其中，人工生殖法不應和代理孕母一起處理的原因，很簡單，代理孕母依然具有高度爭議性，不管是聯合國去年的報告、還是歐洲國家、都對代理孕母有很大的保留與疑慮。因此在疑慮消除前，自己會堅守這條底線。