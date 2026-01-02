柯文哲自嘲「劫後餘生」　傅崐萁笑回：走政治不背幾條罪不會大尾

▲柯文哲拜會國民黨團 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（2日）與民眾黨團總召黃國昌拜會國民黨團。一到會議室時，柯文哲就笑說，他現在是「劫後餘生」，但今天來還是要拜託大家支持《人工生殖法》；國民黨團總召傅崐萁則笑回，「走政治沒有背個兩三條罪，不會大尾」。

柯文哲與黃國昌今天上午率領民眾黨籍立委到國民黨立法院黨團，主要是要拜託一起支持《人工生殖法》，剛好遇到國民黨團幹部選舉，他們也恭賀傅崐萁連任總召、首席副書記長當選人許宇甄。

傅崐萁致詞時批賴清德政府，發動民主國家800年來沒碰過的大罷免，是全世界民主之恥，讓全世界民主國家瞠目結舌，賴清德登基一年六個月中，他們經歷考驗，但藍白強力結合，完成過去30年各政黨不斷強調的民主法案，完成國會改革。

傅崐萁也細數過去1年10個多月以來政績，包含普發現金、還稅於民，還有《AI基本法》、《青年基本法》、《新住民基本法》，以及推動軍人加薪，公教人員停砍年金，警消人員所得替代率等等。

致詞時，傅崐萁也要藍委熱烈歡迎滿血歸來的柯文哲，柯文哲笑回說，他是「劫後餘生」，讓現場藍委笑到不行，傅崐萁則用台語回應，「走政治沒有背個兩三條罪，不會大尾」。

