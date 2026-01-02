記者黃翊婷／綜合報導

台東跨年晚會獲封「全台最頂」，引發眾多網友熱議。「卡神」楊蕙如也大讚台東跨年晚會規劃良好，但被問到如何看待中央出資議題時，她直言，中央出錢給預算是有功勞，不過，這次演出之所以能夠這麼成功，功臣是張惠妹及其團隊，還有A-Lin等人的付出，「中央出錢不是沒有幫助，但把真正99分的功勞歸給別人有這麼難嗎？」

▲楊蕙如認為，台東跨年晚會之所以能獲得大眾好評，首功是張惠妹及其團隊。（圖／台東縣政府提供）

楊蕙如1日在臉書發文分享對台東跨年晚會的看法，她認為縣長饒慶鈴不廢話、不邀功的致詞表現優秀，張惠妹、A-Lin等藝人的演出也很出色，就連周邊維安、交通管制、場地規劃也很棒，希望明年也能維持這樣的水準，這樣她就可以回去跨年了。

文章公開之後掀起網友們討論，部分網友留言表示，台東跨年晚會是中央出資3000萬元，台東縣政府出資500萬，因為是中央出資，沒有商業回本考量，這是其他商業電視台做不到的。

台東跨年晚會成功靠中央補助？ 楊蕙如曝功臣

對此，楊蕙如回應，其他縣市花幾千萬也沒有這種效果，重點是張惠妹和A-Lin，而且「政治人物不搶戲」也是很值得鼓勵的一環，雖然中央出錢給預算確實有功勞，但她覺得若以100分計算，這次演出的首功是張惠妹及其團隊，占45分，A-Lin占25分，其他藝人占20分，台東團隊的付出包含縣府、警察、交管等等占9分，中央出錢占1分。

中央補助功勞占1分 楊蕙如：重點是執行團隊能力

「中央出錢不是沒有幫助，但把真正99分的功勞歸給別人有這麼難嗎？」楊蕙如認為重點不是補助與否，而是執行團隊的能力，標案是台東縣政府取得張惠妹團隊願意合作的承諾，才向中央提企劃申請補助，中央補助3000萬元，台東縣政府自編500萬元，「所以中央政府不能說沒有功勞，但除了出錢之外硬要說更多的功勞其實也沒有了。我給1％的功勞已經很中肯了。」