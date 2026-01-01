駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

▲民進黨立委王定宇質詢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共去年底發動繞台軍演，但今年總預算和國防特別條例至今仍遭藍白杯葛，沒有進入實質審查，甚至批國防特別預算2張紙就要拿1.25兆，綠委王定宇今（1日）列舉3大真相闢謠，「2026年的總預算，包括國防預算，明細項目都有，各部會的預算書疊起來幾乎半個人高」；而要編列「特別預算」要先通過「特別條例」，但現在連「條例」都被擋在程序委員會不付委審查，若看完再說「沒有明細、2張紙要1.25兆、空白授權」，只能說讀書用腦真的不犯法。

民進黨立委王定宇今（1日）指出，每年的年度總預算都有明細，藍白一樣阻擋不付委審查，2026年的總預算，包括國防預算，明細項目都有，各部會的預算書疊起來幾乎半個人高，至今仍然被藍白在程序委員會阻擋不付委審查總預算。

針對1.25兆國防特別預算，王定宇強調，所有的特別預算，不管是「花蓮馬太鞍災後重建特別條例」或是「國防強化特別條例」都是一樣，必須先通過「特別條例」，然後才能根據「特別條例」編列「特別預算」預算明細、項目送立法院審查，而且是實質逐項審查，項目和預算額度可以刪減凍。

王定宇表示，國防提升的8年期共1.25兆元（每年平均1600億元）的特別預算，現在是連「條例」都被藍白擋在程序委員會不付委審查，根本還沒有到審查預算和項目的階段。

至於台美軍購，王定宇指出，從蔡英文政府開始，幾乎都是購買美軍現役裝備，價格也與美軍相同，而履約是到了節點，我方才會付節點的錢，沒有付錢不給貨的情形，有點像預售屋方式，而目前除了3個項目（AGM-154C飛彈、F-16V BLK70戰機、MK-48重型魚雷）進度延遲外，其餘都已經如期執行。

王定宇說，看完就別再說什麼「沒有明細、二張紙要1.25兆、空白授權、先通過再講買什麼…」，只能說讀書用腦真的不犯法，如果甘願被騙是笨，若是配合帶風造謠就是壞！