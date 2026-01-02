煙火放一半！阿妹驚「縣長怎不見了」他補槍1句　萬人狂重播：笑死

▲張惠妹回鄉陪歌迷一起跨年。（圖／台東縣政府提供，下同）



網搜小組／劉維榛報導

今年台東跨年卡司堪稱「神仙打架」，阿妹、玖壹壹、范曉萱等輪番獻唱，A-Lin更是被封為MVP，在舞台各角落總是能神來一句，甚至提醒縣長饒慶鈴「妳只有幾秒喔」。如今有網友挖出更爆笑的畫面，施放煙火時，阿妹還問「欸～縣長怎麼不見了啊？」讓一票人笑歪「已經看片段一個小時了」。

一名網友在Threads表示，台東跨年場真的處處都是爆笑場面，並點頭大讚「一群E人在台上，難怪不用主持人！」

A-Lin嗨喊「東帶我走」 阿妹突問縣長哪去了

畫面可見，施放煙火時，彷彿已經醉茫的A-Lin不斷說著「窩吼～東帶我走、東帶我走、東帶我走」，阿妹也嗨喊新年快樂，下秒卻疑惑問「欸～縣長怎麼不見了啊？」一旁的藝人也「欸？」結果桑布伊回應「縣長掉下去啦」，隨後大家又繼續嗨叫，阿妹則歡呼「欸～台東怎麼這麼厲害啦！」

一票人狂重播：這才是最ㄎㄧㄤ跨年



該片段曝光後，引發7萬網友笑到母湯回應，「已經看片段一個小時了」、「感覺好像有關心縣長，但不多」、「一群E人(X)，一群喝了酒的原住民E人(O)，整個chill到不行！真的笑死」、「A-Lin 那個『東帶我走』真的有夠ㄎㄧㄤ」、「黃麗玲，下次三金給你主持」、「所以縣長是趁亂回家了嗎」、「台東跨年可以成為，台灣最好笑跨年場」。

網超愛：第一次看到縣長被趕下台

台東今年跨年場少了政治味，讓大票網友給予好評，尤其A-Lin即興發揮更被封為全場MVP。饒慶鈴與群星一起站上舞台時，A-Lin站在一旁提醒「縣...縣長，你好像只有幾秒喔」，隨即又默默更正「兩分鐘，妳要正常發揮喔」，一旁的阿妹則緩頰「我們有很多秒啦！」

到了倒數放煙火之際，A-Lin又脫口而出一句「趕快！還沒有還錢的趕快」，網友不斷狂重播片段噴笑「就連戴愛玲和縣長在旁邊直接笑瘋！」

▼ A-Lin主持功力也一流。

