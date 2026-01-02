張惠妹跨年被類比國防標案　他怒轟：別瞧不起台灣人智慧玷污台東

▲張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）



記者崔至雲／台北報導

天后張惠妹在台東舉辦的跨年晚會大受好評，但有綠營比照日前國防標案挨批模式，質疑資本額20萬元小公司，拿下台東跨年晚會3500萬元標案。對此，台東立委黃建賓轟，不要瞧不起台灣人的智慧，不要羞辱第一線人員的專業及努力，更不要用政治化的操作，玷汙台東這片土地。

對於張惠妹的跨年演唱會，黃建賓感謝張惠妹、A-Lin和所有演出及工作人員，也謝謝縣長饒慶鈴、縣府團隊，謝謝所有熱情參與的鄉親，一起讓全台灣看到台東就是這麼迷人。他更強調，這一次台東跨年晚會被稱為全台最強，不只星度爆表、含金量十足，更是政府與民間合作的典範，由台東的女兒、天后阿妹主責操刀，讓專業盡情發揮，縣府則從旁協力，將台上台下的鎂光燈，留給每一位演出者及參與者。

黃建賓提到，歷經2025一整年國內外情勢的動盪，台灣社會真的需要多一些溫暖、少一些對立，對許多台東人而言，這一場跨年晚會，不只是慶典，更像家人的聚會，如同參與演出的藝人朋友們，許多都與台東有深刻連結，大家用輕鬆幽默、溫暖熱情的方式，把身處各地的台東人，以及來到台東的朋友們，凝聚在一起。

黃建賓說，全台灣的人民，更見證台東最引以為傲的一件事。「台東只有四種人，家人、朋友、家人的朋友、朋友的家人」，身處在這片土地上，我們都是一家人。

話鋒一轉，黃建賓說，他有注意到，這兩天網路上不少特定陣營人士，將這次台東跨年的招標案，與為人詬病的超思雞蛋弊案、軍火標案爭議作連結。他只想說，不要瞧不起台灣人的智慧，不要羞辱第一線人員的專業及努力，更不要用政治化的操作，玷汙台東這片土地。

黃建賓強調，這場跨年晚會成功的關鍵，是大家對台東這片土地共同的熱愛，每一位付出其中的人，都值得肯定與感謝。新的一年，期盼共同生活在這片土地的我們，一起走向團結、良善與包容，不必要的分化與對立，就隨著2025遠去。最後他想再次大聲地說：「Taitung Incredible！台東就是這樣好！我台東，我驕傲！」

