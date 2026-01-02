台中「打手基地」內戰！斬斷老闆手腳筋反被虐殺...又1殺手落跑

▲台中打手基地命案全案已經定讞，陸續傳出2名被告均棄保潛逃。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

2021年發生的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥1死3重傷案件，負責人管芥寬最終僅被依組織犯罪條例輕判4年半。不過，旗下13名成員都被依殺人罪判處10年以上刑度，先前共犯蔣啟勛棄保逃亡，近日遭判12年10月的段傳叡也棄保潛逃，20萬保證金遭法院裁定沒入。

管芥寬2017年受人委託，在台中大雅成立「打手訓練基地」，工廠內除了辦公室外，竟然還有籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台等，以提供成員居住、鍛鍊體能、搏擊格鬥，招募打手20多人培訓。

管芥寬懷疑手下、死者連紹雄是叛徒，先帶人將連男打斷手腳，連男為了復仇找來同夥13人，帶著鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等衝進工廠，痛毆管男，被挑斷手腳筋的管男奄奄一息，連男的朋友將人打傷後，跳上車逃逸，卻將連男留在工廠內，連男來不及撤退，反遇上管男陣營幫手加入，反被活活打死，且身上還有一彈孔。

台中地院一審依殺人罪判處管男17年徒刑，但二審認為，依管男及證人之陳述，及勘驗監視器畫面，認為相關槍彈應該是連男陣營所有，且管男被連男打成重傷，沒辦法再指揮手下反擊打死連男，將殺人罪部分改判無罪，只依主持犯罪組織罪，處管男有期徒刑4年6月，但其餘同夥仍涉及殺人、組織等罪，被判處12年至14年不等刑期，全案今年初上訴最高院遭駁回定讞。

先前，共犯蔣啟勛因為有開槍射擊死者，被判處13年8月確定，經檢方命20萬交保後，今年3月要執行時卻未到案，也拘提無著，法院裁定沒收20萬保證金。

同樣涉案的共犯段傳叡也在當時獲得20萬具保，經最高院駁回上訴，最終被判處12年10月刑期。應執行日段傳叡卻未到，遭到拘提無著，法院認定段傳叡已經逃匿，近日沒入20萬保證金。