社會 社會焦點 保障人權

3寶挑戰失敗畫面曝！硬闖高乘載車道...客運直接追撞22人嚇壞

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號五楊高架桃園南下路段昨（1）日傍晚發生自小客車遭大客車碰撞事故，國道一隊指出，自小客車行駛中線車道見前方塞車突然違規變換至高乘載車道，導致後方大客車閃避不及碰撞， 大客車上22名乘客幸無人受傷但飽受驚嚇，大客車無法行駛由公司派車接駁客人離開，2名駕駛酒測值為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲國一五楊高架南下桃園段1日傍晚發生自小客車疑似突然變換車道至高乘載路段，慘遭後方大客車碰撞，圖為碰撞瞬間畫面。（圖／翻攝自網路《WoWtchout -地圖型行車影像分享平台》）

▲國一五楊高架南下桃園段1日傍晚發生自小客車疑似突然變換車道至高乘載路段，慘遭後方大客車碰撞，圖為碰撞瞬間畫面。（圖／翻攝自網路《WoWtchout -地圖型行車影像分享平台》）

國道一隊勤務指揮中心於昨日下午5時35分許接獲通報，五楊高架南向50.4公里桃園路段有2部車碰撞事故，立即請線上巡邏員警到場處理。

▲自小客車遭大客車碰撞後嚴重毀損。（圖／國道一隊提供）

▲休旅車遭大客車碰撞後嚴重毀損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，53歲謝姓男子駕駛銀色自小客車，行駛五楊高架南向50.4公里桃園路段，疑似前方遇上車陣，小客車突然違規變換至內側高乘載車道，導致後方44歲謝姓男子駕駛之豪泰客運閃避不及迎面碰撞，大客車上22名乘客所幸均未受傷，由公司另行派車接駁離開。

據指出，事故路段高乘載車道是內線虛線，外側白色實線，依據規定高乘載車道內車輛可以切出，但中線車道不可切入高乘載車道，根據後方行車紀錄器畫面，該輛自小客車突然切入高乘載路段已屬違規行為。國道一隊指出，這部分將等候事故調查釐清後，警方會根據現場路段部分，若自小客車若違規切入高乘載車道，將另行開單處罰。

這場事故造成大客車車頭與擋風玻璃碎裂，自小客車也嚴重毀損，2車駕駛經員警實施酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲大客車煞車不及碰撞自小客車，車頭擋風玻璃嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

▲大客車煞車不及碰撞自小客車，車頭擋風玻璃嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，駕駛人在國道行駛應遵守交通規則，變換車道前應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，切勿一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕非為了免於受罰，在危急時則是救命工具。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

