近距離畫面曝光／陳宜民狠推女警「妳是什麼？滾出去！」 藍委圍剿外交官

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道。沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗，反被外界罵到翻。根據保六總隊最新曝光現場「近距離」畫面，陳宜民超兇狠動手推女警，狠嗆，「妳是什麼？滾出去！」畫面一旁的其他藍營立委則是圍剿一名外交官人員。

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來，重複瞎問「說！你是不是國安局派來的？」

保六總隊7日曝光一支近距離影片。還原現場畫面，一名新進外交人員被曾銘宗、林德福、林金結等人層層圍剿，不斷質疑他的身分。這時，女警上前想要幫忙，卻被陳宜民攔下，怒問她，「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」

女警表明身分，「我是保六的」。不過，陳宜民持續追問「妳是哪個單位？哪個單位？」不斷怒嗆，「妳是什麼？滾出去」。接著便動手狠推女警，讓女警一連跌落三節階梯，畫面非常驚險。

網軍案持續延燒，國民黨團總召曾銘宗號召立委再赴外交部抗議。隨後曾銘宗、陳宜民於立法院召開記者會，痛批外交部駐衛警察因推擠造成立委林奕華與陳玉珍胸口壓迫性窒息、手部挫傷，且有「呼吸窘迫」之險境，立委黃昭順也因手腕扭傷送往台大醫院急診。

目睹藍營立委與議員對著基層同仁動粗、干擾工作進行，讓外交部工作人員嚇得目瞪口呆，質疑藍營立委口口聲聲說來為外交官申冤，實質上根本是闖入外交部來作秀、鬧事、糟蹋國家文官。

對於外交部的同仁遭到國民黨立委及議員粗暴對待，外交部發言人歐江安應記者詢問時回應，對於外交部的基層同仁遭到立委及議員們肢體暴力對待，感到相當心疼！歐江安重申，外交部同仁恪守行政中立且戮力從公，卻受到委員和參選的政治人物如此不堪的對待；外交部盼相關政治人物回歸理性與冷靜，切勿因選舉利益而消費外交部、粗暴對待外交部的同仁。