台北6項元旦新制出爐！　北捷掃碼支付、敬老卡扣抵聯醫門診掛號費

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（1日）透過臉書發布台北115年新制上路，涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理。蔣萬安指出，臺北隊持續回應市民需求、提升生活品質，打造安全、友善、永續的幸福台北。

蔣萬安公布的元旦新制包括，第一、搭車更方便，掃描交通乘車碼QR Code支付更多元，1月3日上路；搭乘台北捷運、台北市公車及新北市公車，同步開放使用交通乘車碼QR Code手機掃碼支付，大眾運輸往來雙北更多元、便利。第二、騎車更有保障，YouBike全車種完成傷害險投保登錄才能租借，1月1日上路；由北北桃三市共同推動，全面實施投保免費公共自行車傷害險，保費由政府全額負擔，提醒市民朋友盡快完成投保登錄。

第三、敬老就醫，敬老卡更貼心，1月2日上路；台北市敬老愛心卡可扣抵聯醫門診掛號費，適用對象擴大至一般長者，共有21處門診可刷卡扣點，每次可扣抵掛號費50點。第四、長輩出門，敬老愛心卡更便利，2月1日上路；敬老愛心卡可使用於12項交通運具及66處場館，使用範圍是全國之最；今年開始，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數再升級，持續打造高齡友善、無障礙的城市環境。

第五、停車更有序，久停車輛管理更明確，1月1日上路；落實使用者付費原則，公有停車場久停車輛最長停放天數縮短為10天，解決久占車位問題，提升停車資源使用效率。第六、行人更安全，1月1日上路；為了維護行人與自行車騎士的安全，微型電動二輪車自新年起，不得進入全市自行車道、河濱自行車道及人行道。