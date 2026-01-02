　
社會 社會焦點 保障人權

高大成揭超扯實例！男路倒浮屍斑　肛溫計一插「說話了」驚死人

記者劉邠如／台北報導

資深藝人曹西平猝逝後，外界對於「屍斑出現時間」產生諸多討論，甚至質疑是否代表死亡時間更早。對此，法醫高大成指出，單憑屍斑出現與否就判斷死亡時間，在法醫實務上其實相當危險，「屍斑、屍溫、屍僵要一起看，不能只用眼睛看」。

高大成分享自己過去處理過的實務案例。他提到，曾在台中發生一起車禍事故，一名傷者被撞倒後倒臥路邊，救護人員到場查看後，因現場判斷「已經出現屍斑」，便直接送往殯儀館，沒想到到了殯儀館後卻發現人「其實還沒死」，隨後又緊急送醫，但最後仍不幸過世。事後家屬質疑，正是因為第一時間沒有送醫，才錯失搶救機會。

「救護人員的說法是，當時到現場時，看到已經有屍斑。」高大成指出，但問題就在於，這樣的判斷未必準確。他說，屍斑一般來說，大約在死亡後三十分鐘到兩個小時之間可能出現，但「每一個人都不一樣」，還會受到氣溫、體質影響。

高大成解釋，冬天時因為氣溫較低，皮膚看起來比較冰冷，有時局部泛紅，容易被誤認為屍斑，「可能不是屍斑，只是因為天氣冷，看起來顏色不太一樣」。相較之下，夏天因為血液循環較好，顏色反而比較明顯。

他直言，這類誤判在實務上並不少見，連法醫也必須非常謹慎。他分享另一段親身經歷，曾在台中車站接獲通報，有人倒臥地下道，被認為已死亡。他到場後，為了判斷死亡時間，依照程序測量屍溫，「我就拿溫度計從屁股插下去」，沒想到對方竟然當場跳起來，大喊「你在幹什麼」，讓他也嚇了一跳。

「所以我常說，屍斑、屍溫、屍僵，確實是判斷早期死亡很重要的指標，但有時候還是要小心。」高大成強調，特別是老年人、身體不好、有慢性病的人，屍斑可能比較早出現，屍體也比較冰冷，「因為他們本來體溫就比較低」，如果只憑體表狀況，很容易誤判。

針對曹西平的情況，高大成表示，外界提到死者前一天仍有發文，看起來沒有明顯異狀，而家屬則提到有高血壓病史。高大成說，高血壓確實是猝死的風險因子之一，尤其在冬天，「半夜中風或心肌梗塞，其實是很常見的」。

他進一步說明，若半夜突然出現異常、短促而劇烈的打鼾聲，「大部分是中風，不是心臟」，而心肌梗塞則常見胸口劇痛，手會放在前胸位置。這類自然死亡，在秋冬氣溫驟降、溫差達十多度時，特別容易發生。

高大成也提醒，對於長輩或慢性病患者，冬天一定要特別注意保暖，「不要吝嗇用暖氣」，下床前先讓室溫回升，避免因血管突然收縮引發意外。

「不是說屍斑不能用來判斷死亡，而是一定要跟屍溫、屍僵一起綜合判斷，還要有完整程序，摸、拍，看會不會有反應。」他強調，在沒有經過完整判斷前，過早認定死亡，無論對醫療或家屬而言，都可能留下遺憾。

01/01 全台詐欺最新數據

