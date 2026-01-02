「社會安全網」狼高官性侵少女！高雄市衛生局：第一時間已解聘

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，利用職務之便從公家機關系統中篩選出未成年少女，並將她誘出後性侵得逞，甚至還透過在社會局的妻子協助查詢強暴案偵辦進度。全案遭雄檢偵結後起訴，並依法求刑10年6月。對此，高雄市衛生局今(2日)也做出回應，表示第一時間已將何建忠夫妻解聘、配合檢調釐清案情，市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

高雄市衛生局今表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，本局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局指出，本局嚴格要求所有同仁守法守紀，何員自107年8月起以約聘人員身分到局服務，本局得知其涉案即主動嚴辦清查，已於114年8月9日召開考績會，以該員違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記二大過之行政處分，依違反該業務約聘人員管理規範規定，已於114年8月11日終止契約並予解聘。

社會局亦表示，何員妻子洩密案已記2大過解聘，另何員違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。