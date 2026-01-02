台東有好康！縣府將代繳70歲以上長者健保費　近3萬人受惠

▲台東縣70歲以上長者健保費代繳上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為減輕高齡長者醫療支出負擔、強化在地照顧支持，台東縣政府宣布自今年1月1日起，正式開辦「70歲以上長者健保費代繳」措施，凡設籍台東縣滿一年、年滿70歲之長者，其全民健康保險自付額部分，將由縣府主動代繳，免申請就可適用，預估全縣約有近3萬名長者受惠。

縣府指出，符合資格的長者無須提出申請，相關費用將由縣府透過健保系統辦理代繳。不過，因各投保單位作業流程不同，實務上可能出現預收、代扣或先繳後退等情形，待投保單位經健保署系統確認資格後，將依規定辦理退費。縣府也提醒，民眾可主動向所屬投保單位洽詢退費事宜，以確保自身權益。

縣長饒慶鈴表示，隨著高齡人口比例逐年攀升，縣府持續檢視並調整各項福利政策，期盼打造更貼近長者需求的高齡友善生活環境。近年除推動「台東卡」制度，每月提供1,500點數協助長者就醫、探訪親友與參與社會活動外，也透過社區照顧關懷據點及文化健康站，提供關懷訪視、共餐服務與延緩失能課程，同時規劃長青大學多元學習內容，鼓勵長者持續學習、健康生活。

饒慶鈴指出，此次推出70歲以上長者健保自付額代繳政策，盼能進一步減輕家庭經濟壓力，讓長者能在台東安心生活、尊嚴老化。

社會處長陳淑蘭表示，不少長者除照顧自身健康外，亦肩負協助照顧孫子女的責任，生活與經濟壓力不容忽視。縣府推動健保費代繳政策，正是希望在制度面提供實質支持。自115年1月1日起，符合資格的長者無須再自行繳納健保自付額，若投保單位已先行收取相關費用，也可主動洽詢辦理退費。

台東縣政府補充說明，符合資格的長者即使健保依附於子女名下，也不影響縣府協助代繳的權益。民眾若對代繳資格或相關細節仍有疑問，可洽詢台東縣政府縣民服務中心1999，或社會處長青及身障福利科，電話089-340720，分機141。