台東有好康！縣府將代繳70歲以上長者健保費　近3萬人受惠

▲台東縣70歲以上長者健保費代繳上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣70歲以上長者健保費代繳上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為減輕高齡長者醫療支出負擔、強化在地照顧支持，台東縣政府宣布自今年1月1日起，正式開辦「70歲以上長者健保費代繳」措施，凡設籍台東縣滿一年、年滿70歲之長者，其全民健康保險自付額部分，將由縣府主動代繳，免申請就可適用，預估全縣約有近3萬名長者受惠。

縣府指出，符合資格的長者無須提出申請，相關費用將由縣府透過健保系統辦理代繳。不過，因各投保單位作業流程不同，實務上可能出現預收、代扣或先繳後退等情形，待投保單位經健保署系統確認資格後，將依規定辦理退費。縣府也提醒，民眾可主動向所屬投保單位洽詢退費事宜，以確保自身權益。

縣長饒慶鈴表示，隨著高齡人口比例逐年攀升，縣府持續檢視並調整各項福利政策，期盼打造更貼近長者需求的高齡友善生活環境。近年除推動「台東卡」制度，每月提供1,500點數協助長者就醫、探訪親友與參與社會活動外，也透過社區照顧關懷據點及文化健康站，提供關懷訪視、共餐服務與延緩失能課程，同時規劃長青大學多元學習內容，鼓勵長者持續學習、健康生活。

饒慶鈴指出，此次推出70歲以上長者健保自付額代繳政策，盼能進一步減輕家庭經濟壓力，讓長者能在台東安心生活、尊嚴老化。

社會處長陳淑蘭表示，不少長者除照顧自身健康外，亦肩負協助照顧孫子女的責任，生活與經濟壓力不容忽視。縣府推動健保費代繳政策，正是希望在制度面提供實質支持。自115年1月1日起，符合資格的長者無須再自行繳納健保自付額，若投保單位已先行收取相關費用，也可主動洽詢辦理退費。

台東縣政府補充說明，符合資格的長者即使健保依附於子女名下，也不影響縣府協助代繳的權益。民眾若對代繳資格或相關細節仍有疑問，可洽詢台東縣政府縣民服務中心1999，或社會處長青及身障福利科，電話089-340720，分機141。

張惠妹跨年被類比國防標案　他怒轟：別瞧不起台灣人智慧玷污台東

天后張惠妹在台東舉辦的跨年晚會大受好評，但有綠營比照日前國防標案挨批模式，質疑資本額20萬元小公司，拿下台東跨年晚會3500萬元標案。對此，台東立委黃建賓轟，不要瞧不起台灣人的智慧，不要羞辱第一線人員的專業及努力，更不要用政治化的操作，玷汙台東這片土地。

A-Lin初戀地點爆紅！現任房客驚：不是我啦

A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：第幾棵樹

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

炸藥標案扯張惠妹台東演唱會　藍轟「邏輯錯亂」：連跨年也想辦？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

