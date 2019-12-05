快訊／韓國瑜青年論壇唸為子祈禱文　首拋「總統三大目標」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日，韓國瑜當場拿出「麥克阿瑟為子祈禱文」唸完，表示自己理解身為父親對於孩子的擔憂；他也首次提出「總統三大目標」，一、樹立國家發展目標，「台灣安全，人民有錢」。二、「以身作則」，未來若他貪污放棄假釋，一定把他關到死。三、任用適當的人、在適當的位置、做適當的事情。

▲總統候選人韓國瑜出席2020總統大學青年論壇（圖／記者周宸亘攝）

韓國瑜晚間出席「青聽我們說」2020總統大選青年論壇，在最後階段總結青年政策時，他也不忘將砲口轉向蔡英文政府，強調香港發生反送中事件之後，很多香港的資金在移動，但是並沒有來到台灣，必須思考背後的原因為何？另外，蔡政府稱台商資金回流達七億元，但卻發現台商資金回流是零元；所以年輕朋友要思考，「台灣安全，人民有錢」，國家安全是總統得責任，但他說出這句話後卻被罵「草包」

他也說，當年，先總統蔣經國不太懂經濟，所以他用了前行政院長孫運璿，推動十大建設，帶起了台灣的經濟起飛，創造了奇蹟，所以他未來會以此為目標，若有機會為國人服務，一定會向先總統看齊，任用最好、最適當的行政院長。

另外，他也針對未來青年政策規劃表示，在他念國二時，父親在書房掛了一幅「麥克阿瑟為子祈禱文」他現在能體會一位父親對兒子的期待。他當場唸完祈禱文：「主啊！求你塑造我的兒子，使他夠堅強到能認識自己的軟弱；夠勇敢到能面對懼怕；在誠實的失敗中，毫不氣餒；在勝利中，仍保持謙遜溫和。教導我兒子，篤實力行，而不從事空想」

「使他認識你，同時也認識他自己，這才是一切知識的開端。我祈求你，不要將他引上逸樂之途，而將他置於困難及挑戰的磨練與刺激之下；使他學著在風暴中站起來，而由此學著同情那些跌倒的人。求你讓他有一顆純潔的心、一個高尚的目標，在學習指揮別人之前，先學會自制；在邁向未來之時，而不遺忘過去。」

「主！在他有了這些美德之後，我還要祈求你賜給他充份的幽默感，以免過於嚴肅；賜給他謙虛，使他永遠記著真正的偉大是單純，真正的智慧是坦率，真正的力量是溫和。然後作為父親的我，才敢輕聲的說：我總算這輩子沒有白活，阿們！」

他強調，自己特地請小編準備這篇祈禱文，因為他了解，台灣的青年眼前面對的是什麼樣未來人生，自己「不滿百歲，常懷千歲憂」，看著周邊所有國家都在快速進步，台灣沒有一天一絲一毫可以浪費，他說「沒有說總統大選一定要投韓國瑜！」但年輕人要思考，其他國家如何快速的進步，其他國家的青年面對多少機會，再比較看看台灣的現況，實在令人憂慮。