郵務士雨天殉職「也有過失」？　藍委轟：交通部在家屬的傷口上補刀

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委洪孟楷今（2日）在社群平台發文指出，前年一名郵務士在雨天出勤殉職，交通部卻在國賠訴訟中主張，郵務士也有過失，他直言，這不是在依法行政，而是推卸責任，也等同在受害家屬的傷口上再補一刀，交通部應該立即撤回上訴，儘速完成國賠，同時，檢討制度，讓郵務士安心執勤，這才是政府該有的擔當。

洪孟楷表示，前年彰化有一名郵務士雨天執勤，卻遭倒塌路樹壓死，家屬後續依《國家賠償法》求償，然而，交通部卻在訴訟中主張「郵務士雨天出勤也有過失」，令他感到錯愕。

洪孟楷質問，郵務士盡忠職守，何錯之有？若照交通部的邏輯，公務人員雨天都不必上班，警察不用巡邏、消防不必救災，因為出事是要第一線自行承擔，這不是在依法行政，而是推卸責任。

洪孟楷認為，主張天災不可抗力，尚屬法律討論範圍，但把責任推給殉職的郵務士，等同在受害家屬的傷口上再補一刀，冷血至極。

此外，洪孟楷強調，基層公務員是中華民國最重要的基石，政黨會輪替，但公務體系是否被善待，才是國家穩定的關鍵，台灣郵政之所以高效率，以使命必達聞名，正是無數郵務士在風雨中堅守崗位的結果。

洪孟楷不禁憂心，基層公務員的奉獻不但未被肯定，反而在法庭上被倒打一耙，只會讓所有第一線公務同仁心寒，重創公務士氣。

最後，洪孟楷要求交通部，立即撤回上訴，讓亡者能夠安息，從而向家屬道歉，儘速完成國賠，同時，檢討制度，建立保障，讓郵務士安心執勤，這才是政府該有的擔當，也是對基層公務員最基本的尊重。