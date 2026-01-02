遭小草轟瘦不下來憑什麼評論黃國昌健身　四叉貓神回1句萬人按讚

▲黃國昌健康之路紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今年積極健身並預告將推出個人寫真集，日前更公布了「健康之路」紀錄片，片中一系列從大肚腩變成六塊肌的對比照更是驚人，網紅四叉貓則評論「搞不懂他是要幫館長業配還是要選新北市長」，引發小草不滿。對此，四叉貓1日回應，「一堆小草留言說我瘦不下來憑什麼評論黃國昌的健身？笑死！柯文哲跟黃國昌這輩子都選不上總統了，還不是整天三句不離蔡英文賴清德」。貼文一出吸引破萬人按讚。

黃國昌日前公布自己「健康之路」紀錄片，片中一系列從大肚腩變成六塊肌的對比照更是驚人，他指出，還記得那天94.6公斤，一年後大概77公斤，減掉了17公斤，體脂率從34點多到最近量16點多，體脂率少了18趴，「我不會停，絕對不會停」。

對於是否打瘦瘦針，黃國昌則回應，現在身體有的感覺不相信是打瘦瘦針可以帶給他的，瘦瘦針或許可以幫忙減重，但身體因為運動整個人精神變得更好、更有活力的感覺，絕對不是靠打針吃藥可以達成，他也強調，相信他，運動絕對能改善生活品質。

對此，四叉貓表示，「我幫忙擷取重點，黃國昌自稱減肥不靠打針吃藥、一年大約瘦下17公斤，其他的部分就館長健身房的宣傳片，搞不懂他是要幫館長業配還是要選新北市長」。

未料，該言論引起小草不滿批評，四叉貓也回應，「一堆小草跑來留言，說我瘦不下來憑什麼評論黃國昌的健身？笑死！柯文哲跟黃國昌這輩子都選不上總統了，還不是整天三句不離蔡英文賴清德」。貼文一出吸引破萬人按讚。

▼四叉貓 。（圖／記者劉昌松攝）