坦承上週密會韓國瑜談選戰　侯友宜當面告訴韓這件事

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

台南市黨部主為謝龍介日前爆料，新北市長侯友宜與國民黨總統候選人韓國瑜上周密會談新北造勢。對此，侯友宜表示，因為韓國瑜這一段時間真的蠻辛苦的，希望給他多一點力量，並告訴韓國瑜這一場選戰「不到最後一刻絕對不能輕言放棄」。

談到私下跟韓國瑜會面，侯友宜5日受訪時表示，兩人是認識蠻長一段時間的朋友，他也不斷給他鼓勵與支持。在選舉的過程難免會有很多的挫折，會碰到很多逆境的挑戰，不要放棄，勇敢的往前走，自己永遠是大家的朋友。

侯友宜強調，他是用朋友的態度，給韓國瑜加油打氣，希望他這一場選戰，不到最後一刻絕對不能輕言放棄。

對於即將與韓國瑜、前國民黨主席朱立倫在8日的新北團結大造勢活動同台，侯友宜表示，市長有市長的角色，那每個角色他都要扮演好，「市政工作一定是我最大的優先，當然我也有黨員的角色，我必須要扮演輔選」也希望外界不要那麼在意同台不同台、用什麼方式。

他強調，自己在整個大選過程裡，都會盡量的在下班有餘力的時間，市政做完，他會全力的配合，那希望大家全心全力，扮演自己不一樣的角色。

至於外界認為侯友宜上任後與韓國瑜保持距離，但卻跟台北市長柯文哲多次會面，是否有「鋪路」意味，侯友宜則表示，幾次與柯文哲的會面中，談的都是雙北市政建設，並無「密會」，與韓國瑜私下會面是因為韓國瑜這段時間很辛苦，希望給他多一點力量，讓他能夠勇敢、堅持的走下去。